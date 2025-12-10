Joven que narró la final de la Libertadores viaja a España para comentar la Champions

La historia de Cliver Huamán, un joven de tan solo 15 años, ha resonado en el continente como un ejemplo de perseverancia y pasión por el periodismo deportivo. Conocido en redes sociales como 'Pol Deportes', su salto a la fama comenzó el 29 de noviembre, cuando se disputó la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, Perú, entre Flamengo y Palmeiras.



Cliver, originario de Andahuaylas, realizó un viaje de 18 horas hasta la capital peruana impulsado por su objetivo de narrar el encuentro deportivo. Sin contar con una entrada ni acreditación, y con un apoyo logístico mínimo, decidió escalar un cerro cercano al estadio. Desde esa improvisada "cabina de prensa", Huamán logró transmitir el ambiente y la emoción del evento para sus seguidores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Su narración, cargada de entusiasmo, sorprendió a los usuarios, quienes destacaron que mezclaba datos y emoción de forma similar a los narradores experimentados a tan corta edad, lo que hizo que su video se convirtiera rápidamente en un fenómeno viral en las redes sociales.



El viaje a España para narrar el Real Madrid vs Manchester City

Luego de esta experiencia, fue invitado a varios medios donde tuvo la oportunidad de seguir mostrando su conocimiento en el deporte, para posteriormente ser informado de una invitación muy especial, un viaje a Europa. Durante el programa 'Arriba Mi Gente' de la televisión peruana, Cliver recibió la invitación para viajar a Madrid y presenciar un partido de la Champions League. El encuentro que asistirá es el Real Madrid contra el Manchester City, considerado uno de los partidos más atractivos de la jornada dentro del principal torneo de clubes europeo.

Esta oportunidad, que lo lleva de narrar desde un cerro a vivir la Champions en el imponente Santiago Bernabéu, incluye gestiones para su pasaporte y un tour exclusivo por las instalaciones del Diario Marca, uno de los medios deportivos más influyentes de Europa. Cliver Huamán, quien aspira a estudiar Comunicación Social para perfeccionar sus habilidades, agradeció la oportunidad, manifestando su emoción por alcanzar una meta que no esperaba.



La polémica reacción de un periodista deportivo a 'Pol Deportes'

Sin embargo, no todo en esta historia ha sido de completa alegría, ya que han existido algunos comentarios negativos referentes a la popularidad que goza actualmente el joven peruano, como lo es el caso del periodista mexicano Javier Olvera, quien en el programa 'Fútbol al Día' compartió su opinión respecto a 'Pol Deportes'.



"No sabía que subir cerros valía más que una carrera universitaria, que se vaya a hacer senderismo ese niño", declaró, para posteriormente hacer más comentarios referentes a lo sucedido. "Es una falta de respeto para el gremio", "además no tenía los derechos, Conmebol demanda a ese niño", agregó.



Inmediatamente la reacción se viralizó en redes sociales por lo que el canal tuvo que salir a pedir disculpas por lo sucedido y explicar que si bien la empresa les brinda libertad de opinión al aire, los comentarios realizados por él representaban solo su postura y no la del programa, por lo que, según lo mencionado en el programa, Olvera fue "sancionado por el departamento de recursos humanos de la compañia y no va a aparecer en los próximos días a cuadro".

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL