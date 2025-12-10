En vivo
Joven que narró la final de la Libertadores viaja a España para comentar la Champions

Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', ha pasado de ser una sensación en redes sociales por relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro a cubrir un partido de la Champions League en España.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Viajó hasta Lima para lograrlo.
TikTok: @poldeportesoficial

