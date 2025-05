Hijo de Sandra Reyes publica emotivo mensaje de cumpleaños a la actriz: "Siempre siento tu amor"

La muerte de la actriz Sandra Reyes el 1 de diciembre de 2024 impactó de gran manera a la televisión colombiana que meses antes la había visto a través de las pantallas de Caracol Televisión, regresando al querido personaje de Paula Dávila, de 'Pedro, el escamoso', 20 años después. La actriz enfrentó en secreto durante sus últimos meses un agresivo cáncer de seno que la debilitó y consumió su salud rápidamente, llevándola a sus últimos días en este plano. Sus seres queridos y seguidores la siguen recordando con nostalgia.

Mensaje de cumpleaños a Sandra Reyes

Este año la actriz colombiana cumpliría 50 años de vida, motivo por el cual su hijo Gerónimo decidió hacer público un conmovedor mensaje. A través de sus historias de Instagram, el joven de 15 años publicó una nueva foto de su mamá rodeada de naturaleza, algo que era muy importante para ella por el estilo de vida que llevaba, y le añadió un conmovedor mensaje en el que celebraba su vida y aseguraba que todavía siente la presencia de la famosa en su vida.

"Feliz cumpleaños a la mejor madre que pude tener, siempre estás conmigo y siempre siento tu amor", escribió el menor de edad en la publicación y agregó un emoticón de un corazón morado, conmoviendo a todos sus seguidores y a los de la recordada actriz colombiana que el 15 de mayo estaría cumpliendo sus 50 años de vida.

El mensaje de Gerónimo por el cumpleaños de Sandra Reyes - Foto: @geronimo_parada_reyes

Sandra Reyes guardó en secreto su cáncer

Según se supo luego de su muerte, Sandra Reyes fue diagnosticada con cáncer en octubre de 2023 y, por su estilo de vida, la famosa decidió no someterse a ningún tratamiento para enfrentarlo. Esto lo reveló la también actriz y mejor amiga de Reyes, Aura Helena Prada en una entrevista con la revista Vea. La mujer que también hizo parte de 'Pedro, el escamoso' en su primera temporada estuvo acompañando a la famosa en todo este proceso, en el que muy pocos conocieron lo que estaba pasando con la salud de la famosa.

"Ella me mostró la masa que tenía, pues la palpé y en octubre ella empezó a hacerse todos los exámenes y le hicieron su diagnóstico", contó y agregó que Sandra Reyes ya sabía que estaba enferma cuando iniciaron las grabaciones de 'Pedro, el escamoso 2', producción con la que se despidió de la televisión colombiana sin anticiparlo, pocos de sus grandes amigos dentro de la producción sabían que estaba enfrentando el cáncer de seno.

Aura Helena Prada reconoció en su diálogo con la revista que, aunque nunca se lo expresó a Sandra, estuvo molesta con ella por decidir no enfrentar el cáncer. "Estuve brava con ella, no peleé con ella, pero interiormente estaba brava con ella, pues porque de alguna manera, uno siempre quiere tener el control de las cosas"; sin embargo, también detalló que ver la tranquilidad con la que su amiga vivió sus últimos meses de vida la hacían sentir mejor. "Sandra se fue muy en paz. Sandra hizo todo un proceso de aceptación de su enfermedad y se fue tranquila".

Por su parte, Gerónimo también contó en Expediente Final la manera en la que se enteró de lo que estaba pasando con su mamá. El joven de 15 años contó que la actriz le contó de su enfermedad con tanta tranquilidad que él lo tomó de la misma manera. "'Tengo una masa en el seno, voy a ir a tratarme, de la mejor manera, natural', pero me lo dijo de la manera más normal posible, yo siempre lo tomé de una manera pues okay, como vamos a ir viendo cómo pasa, no fue como un shock al enterarme".

La despedida de Sandra Reyes en escena de 'Pedro, el escamoso 2'

Sandra Reyes en Pedro, el escamoso - Foto: Pedro, el escamoso

En 'Pedro, el escamoso 2', curiosamente, el personaje de Paula Dávila, interpretado por Sandra Reyes, fallece a causa de un cáncer. En una emotiva escena, el personaje habla con Pedro Coral, interpretado con Miguel Varoni, para darle a conocer la noticia, decirle que pronto va a morir y darle un último consejo. Sin saberlo, los televidentes vieron a través de esa conmovedora escena la despedida de Sandra Reyes de la televisión y para ella también representó mucho poder decir su propio mensaje a través de su más querido personaje.

Con esta conversación entre la Doctora Paula (Sandra Reyes) y Pedro Coral (Miguel Varoni), la realidad superó la ficción:

-Doctora Paula: "Tarde o temprano nos va a pasar a todos. Y yo tengo suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento. Y quiero vivir mis últimos días, o meses, de una forma normal"

-Pedro Coral: "¿Sumercé linda cómo hace para estar tan tranquila?

-Doctora Paula: "La verdad, no estoy tan tranquila. Yo estoy triste, porque yo amo la vida. Pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar"

-Pedro Coral: "No lo puedo creer"

-Doctora Paula: "Cuando me enfermé la primera vez, yo busqué apoyo de muchas formas, en filosofías, en creencias distintas, para poder entender por qué me estaba pasando algo tan difícil"

-Pedro Coral: "¿Y?"

-Doctora Paula: "Y lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué por el para qué. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí he encontrado una última esperanza: yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver"

-Pedro Coral: "¿Sumercé de verdad cree en eso?"

-Doctora Paula: "No pierdo nada en creer eso. Y si llega a ser cierto, créame, yo voy a volver y lo voy a buscar. Y esta vez no lo voy a dejar ir"

-Pedro Coral: "Doctora, no me diga eso que me mata"

-Doctora Paula: "No, aquí la que se está muriendo soy yo. Y usted me tiene que prometer que va a vivir muchos años"

