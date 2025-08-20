Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
MASACRE EN MESITAS
ALFREDO SAADE
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Bailarina rompe el silencio y revela su incómoda experiencia trabajando con Shakira en famoso video

Bailarina rompe el silencio y revela su incómoda experiencia trabajando con Shakira en famoso video

La bailarina confesó que la artista fue una de sus peores alumnas. Conozca los detalles aquí.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: agosto 20, 2025 04:30 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Chiqui
La bailarina es una de las más reconocidas en España.
Tomado de redes.

La coreógrafa y bailarina española Chiqui Martí, reconocida en su país como una de las grandes exponentes del strip-art y el pole dance, sorprendió al contar una anécdota poco conocida de su carrera: su efímera colaboración con Shakira en 2011, durante la preparación del videoclip de Rabiosa, uno de los grandes éxitos de la cantante barranquillera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Lo que en principio parecía una oportunidad soñada para trabajar con una estrella mundial terminó convirtiéndose en un episodio cargado de tensiones. Martí lo narró recientemente en una entrevista televisiva, donde confesó que la experiencia fue tan incómoda que decidió abandonarla al segundo día de ensayos.

Últimas Noticias

  1. 3 señales de la muerte.jpeg
    Las tres señales que, según su experiencia, pueden manifestarse en las últimas 24 horas previas al fallecimiento de una persona.
    Instagram: hospicenursejulie / Foto de Veronika Valdova

    Las tres señales en el cuerpo durante las últimas 24 horas de vida, según experta

  2. Alejandro Riaño adoptó perro usado como carnada para tiburones
    El comediante contó la historia de Barbas, su nueva mascota -
    Foto: @alejandroria

    Alejandro Riaño adoptó a Barbas, perro usado como carnada para tiburones: "No fue el único"

Según relató, el plan inicial era acompañar a Shakira en cuatro jornadas de práctica, pero desde la primera sesión notó dificultades. La cantante insistía en repetir una y otra vez los mismos movimientos, lo que, de acuerdo con Martí, retrasaba el ritmo de la clase y creaba un ambiente poco fluido. A esto se sumaron roces cuando la coreógrafa le pidió que trabajara sin medias para aplicar aceite en las piernas y facilitar las rutinas de pole dance. Shakira se negó y Martí trató de tranquilizarla con una frase que ahora recuerda entre risas: “Todas las mujeres tenemos celulitis, no pasa nada”.

Publicidad

La situación escaló al punto de que la bailarina optó por delegar el trabajo a una asistente y dar por terminada su participación. “Fue la primera y última vez que trabajé con ella”, aseguró con contundencia.

El episodio tuvo otros momentos inesperados: durante las prácticas, Shakira rompió accidentalmente unos escalones de la escalera de la academia de Martí en Barcelona. Aunque su equipo se hizo cargo de los daños, el incidente aumentó la incomodidad. Al ser preguntada si consideraba a la colombiana una buena alumna, Chiqui no dudó en responder: “No, no lo era”.

Publicidad

Pese a la discreción con la que guardó silencio durante más de una década, la coreógrafa confesó que el recuerdo nunca fue del todo grato. Incluso contó que, para despistar a la prensa al salir de la academia, fue el hermano de Shakira quien condujo el vehículo en el que viajaban, aunque los periodistas lograron captar imágenes de la artista igualmente.

La trayectoria de Chiqui Martí

Más allá de esta polémica confesión, Chiqui Martí mantiene un nombre consolidado en el ámbito de la danza. Inició su carrera a los 14 años en espectáculos de cabaret y alcanzó fama nacional en España gracias a su participación en programas de televisión como Crónicas Marcianas. Su estilo, conocido como strip-art, mezcla sensualidad, acrobacia y expresión corporal.

En 2004 sufrió una caída que puso en riesgo su carrera, pero logró recuperarse y reinventarse. Hoy lidera una academia en Barcelona dedicada al pole dance, donde enseña a sus alumnas a fortalecer la confianza en el cuerpo femenino y a convertir el baile en una herramienta de empoderamiento.

Con su relato sobre Shakira, Martí deja claro que incluso las colaboraciones con grandes estrellas no siempre resultan enriquecedoras. Sin embargo, insiste en que la danza sigue siendo el motor de su vida, una pasión que ha sabido mantener pese a los obstáculos y las experiencias agridulces.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Puerto Rico