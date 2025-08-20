Bailarina rompe el silencio y revela su incómoda experiencia trabajando con Shakira en famoso video

La coreógrafa y bailarina española Chiqui Martí, reconocida en su país como una de las grandes exponentes del strip-art y el pole dance, sorprendió al contar una anécdota poco conocida de su carrera: su efímera colaboración con Shakira en 2011, durante la preparación del videoclip de Rabiosa, uno de los grandes éxitos de la cantante barranquillera.

Lo que en principio parecía una oportunidad soñada para trabajar con una estrella mundial terminó convirtiéndose en un episodio cargado de tensiones. Martí lo narró recientemente en una entrevista televisiva, donde confesó que la experiencia fue tan incómoda que decidió abandonarla al segundo día de ensayos.

Según relató, el plan inicial era acompañar a Shakira en cuatro jornadas de práctica, pero desde la primera sesión notó dificultades. La cantante insistía en repetir una y otra vez los mismos movimientos, lo que, de acuerdo con Martí, retrasaba el ritmo de la clase y creaba un ambiente poco fluido. A esto se sumaron roces cuando la coreógrafa le pidió que trabajara sin medias para aplicar aceite en las piernas y facilitar las rutinas de pole dance. Shakira se negó y Martí trató de tranquilizarla con una frase que ahora recuerda entre risas: “Todas las mujeres tenemos celulitis, no pasa nada”.

La situación escaló al punto de que la bailarina optó por delegar el trabajo a una asistente y dar por terminada su participación. “Fue la primera y última vez que trabajé con ella”, aseguró con contundencia.

El episodio tuvo otros momentos inesperados: durante las prácticas, Shakira rompió accidentalmente unos escalones de la escalera de la academia de Martí en Barcelona. Aunque su equipo se hizo cargo de los daños, el incidente aumentó la incomodidad. Al ser preguntada si consideraba a la colombiana una buena alumna, Chiqui no dudó en responder: “No, no lo era”.

Pese a la discreción con la que guardó silencio durante más de una década, la coreógrafa confesó que el recuerdo nunca fue del todo grato. Incluso contó que, para despistar a la prensa al salir de la academia, fue el hermano de Shakira quien condujo el vehículo en el que viajaban, aunque los periodistas lograron captar imágenes de la artista igualmente.



La trayectoria de Chiqui Martí

Más allá de esta polémica confesión, Chiqui Martí mantiene un nombre consolidado en el ámbito de la danza. Inició su carrera a los 14 años en espectáculos de cabaret y alcanzó fama nacional en España gracias a su participación en programas de televisión como Crónicas Marcianas. Su estilo, conocido como strip-art, mezcla sensualidad, acrobacia y expresión corporal.

En 2004 sufrió una caída que puso en riesgo su carrera, pero logró recuperarse y reinventarse. Hoy lidera una academia en Barcelona dedicada al pole dance, donde enseña a sus alumnas a fortalecer la confianza en el cuerpo femenino y a convertir el baile en una herramienta de empoderamiento.

Con su relato sobre Shakira, Martí deja claro que incluso las colaboraciones con grandes estrellas no siempre resultan enriquecedoras. Sin embargo, insiste en que la danza sigue siendo el motor de su vida, una pasión que ha sabido mantener pese a los obstáculos y las experiencias agridulces.

