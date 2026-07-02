Hinchas de la Selección Colombia se reúnen en Monserrate como cábala previa al partido contra Ghana

Es alta la expectativa de los colombianos por el partido de la Selección Colombia contra Ghana el viernes 3 de julio en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tanto así que un grupo de aficionados desde Bogotá decidió realizar una especie de 'ritual' o 'cábala' para asegurar el resultado favorecedor para el equipo cafetero en este enfrentamiento contra los africanos.

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A través de redes sociales se empezaron a conocer fotos y videos que evidenciaban la reunión de varios aficionados con camisetas de la Selección Colombia que llegaron a la parte baja del cerro de Monserrate en la madrugada de este jueves con la intención de subir a la cima y orar por la victoria del equipo nacional en su próximo partido.

El encuentro se convocó a través de redes sociales y surgió no solo como una forma de unión entre los seguidores de la Tricolor para enviar fuerza desde Bogotá para le próximo partido, sino también como una manera de contrarrestar la supuesta "brujería" de Nana Kwaku Bonsam, conocido como el 'brujo' de Ghana, un personaje que se ha hecho viral en medio de la Copa del Mundo.



¿Qué dicen los hinchas de la Selección Colombia desde Monserrate?

Algunos de los fanáticos que decidieron madrugar al cerro de Monserrate con la fe puesta en el paso de los colombianos a los octavos de final y señalando que cualquier supuesta 'brujería' contraria no afectará a nuestros jugadores. "La intención es apoyar a Colombia, meterle ganas desde el principio, ya que estamos a tiempo y no creer en brujería, no creer en nada porque somos Colombia, el talento ya lo tienen, los jugadores los tenemos, las ganas las tenemos y Luis Díaz ya va a despegar. Vamos a ganar 3 a 1, vamos a llegar a octavos de final y vamos a seguir paso a paso", señaló uno de los fanáticos que subió Monserrate esta mañana.



Otra de las hinchas que hizo presencia aseguró que "dicen que esa [brujería] es muy fuerte, pero no con Colombia no se puede. Nosotros somos más".



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De la misma forma, al encuentro asistió un hombre que aseguró ser el "chamán colombiano" y que hizo un rezo para, según él, asegurar la victoria de los colombianos en la cancha. "Este rezo no puede ser en público, pero dice algo así: 'Que se les enrede la de cuero, que las piernas se les pongan más frías que el Páramo de Letras,que los guayos se les confundan y que nuestra 'sele' tenga el arco jurado. Con el poder de la fiebre amarilla, lo declaro hoy aquí ante el Señor caído de Monserrate. Amén, amén y amén".



¿Quién es Nana Kwaku Bonsam?

En medio del Mundial 2026, no solo los jugadores más destacados de los diferentes países se hacen virales en las redes sociales, sino también algunos aficionados que llaman la atención con sus particularidades. Ese es el caso de Nana Kwaku Bonsam, cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah, un conocido sacerdote tradicional y curandero de Ghana.

El hombre ahora es apodado como 'el brujo de Ghana' porque ha realizado supuestos rituales y predicciones sobre el desempeño de la selección de su país en la Copa Mundo 2026. El hombre saltó a la fama mundial y causó revuelo digital en el Mundial Brasil 2014, cuando aseguró que le lanzó un ritual a Cristiano Ronaldo para causarle una "lesión espiritual" en la rodilla y, desde entonces, ha tomado relevancia digital por sus rituales relacionados con el mundo futbolístico.

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Nana Kwaku ha llamado especialmente la atención en este evento deportivo por pronosticar la eliminación de la Selección Argentina a manos de Cabo Verde en los dieciseisavos de final, así como por sus atuendos llamativos en los partidos de su país.

*Con reportería de Nicolás Rodríguez

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co