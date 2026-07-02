Lo que se sabe de la posesión de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto, en una guarnición militar

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomará posesión el 7 de agosto de 2026 para reemplazar en el cargo a Gustavo Petro, quien fue elegido para el periodo 2022-2026. (Lea también: José Manuel Restrepo explica cómo será el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro)

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El acto de transferencia de mando suele realizarse en un acto público en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Allí, el nuevo mandatario presta juramento ante el Congreso diciendo: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", según establece el artículo 192 de la Carta Magna. El inciso agrega que “si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos testigos”.

Sin embargo, De la Espriella ha manifestado que no tomará posesión en el lugar acostumbrado, sino que lo hará en una guarnición militar.



¿Por qué De la Espriella cambiará el lugar para tomar posesión como presidente?

Es de recalcar que el requisito fundamental para que el presidente jure es que lo haga ante los miembros del Congreso de la República y no hay norma específica que establezca un sitio determinado para llevar a cabo el acto protocolario.



Desde el momento en que De la Espriella fue elegido, en su discurso dirigió algunas palabras a la Fuerza Pública. “A nuestras Fuerzas Militares y de Policía quiero hablarles como su futuro comandante en jefe. Gracias por resistir, gracias por servir y gracias por mantenerse firmes cuando tantos quisieron arrodillarlos. A partir del 7 de agosto volverán a contar con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá. Un presidente de la República que entiende que no existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados que estén dispuestos a defender a la República”, dijo en ese momento. (Lea también: Presidente Petro anuncia que desfile del 20 de julio será en dos localidades del sur de Bogotá)



Por su parte, José Manuel Restrepo aseguró en entrevista con Noticias Caracol que “tenemos que volver a fortalecer a la fuerza pública, dignificar la fuerza pública. Por eso no es un mensaje menor el hecho de que la posesión del presidente electo va a ser en una guarnición militar, es un reconocimiento a los actores de la fuerza”.

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Sobre el lugar, se ha especulado que podría ser en la Base de Tolemaida, pero el vicepresidente electo indicó que “no sé todavía dónde va a ser porque es una decisión propia del jefe de Estado, pero lo que sí está claro es que él prometió eso y va a cumplir”.

Por ahora se están adelantado los temas de logística para contemplar cómo será el traslado de los congresistas hasta el lugar de la posesión, pues sin ellos De la Espriella no puede prestar juramento. “Tienen que organizar”, recalcó Restrepo, “pero lo que está claro es que es un mensaje para fortalecer y dignificar a la fuerza pública. Es un primer paso”. (Lea también: Primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo tras recibir credencial del CNE)

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Al ser preguntado sobre cómo se tiene planeado destinar más recursos a la fuerza, contestó: “Sin seguridad no va a haber prosperidad económica. Luego, sin vida tampoco va a haber prosperidad económica. Hay dos prioridades, la salud y la seguridad. Esas dos prioridades son la plataforma a través de la cual vamos a crecer”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL