Resultados de Chontico Día hoy 2 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La expectativa de miles de apostadores en toda Colombia se concentra este jueves 2 de julio de 2026 en el tradicional sorteo del Chontico Día. Convertido en uno de los juegos de azar más populares y de mayor confianza en el territorio nacional, este chance sigue congregando diariamente a ciudadanos que buscan un respaldo económico inmediato de la mano de la suerte y bajo la estricta supervisión de las autoridades reguladoras.

Número ganador del Chontico Día del 2 de julio

A continuación, los resultados del sorteo de este jueves del Chontico Día:



Número Ganador:

La Quinta:

(Nota: El número será actualizado en tiempo real tan pronto como se emita la señal oficial y las redes autorizadas validen el escrutinio).



¿Cómo funciona y cuál es el plan de premios?

El mecanismo del Chontico Día se basa en la transparencia. El sorteo utiliza tómbolas electromecánicas que seleccionan de manera aleatoria balotas numeradas del 0 al 9. El resultado convencional genera una combinación de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999). Adicionalmente, cuenta con el sistema de la quinta balota, un número complementario que activa jugadas combinadas o acumulados especiales.

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El plan de premios se rige de manera estricta por la normativa colombiana de juegos de suerte y azar administrada por Coljuegos. Las ganancias se calculan multiplicando el valor neto apostado (es decir, descontando el IVA):



Cuatro cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces lo apostado si se aciertan todos los números en el orden exacto.

Retribuye 4.500 veces lo apostado si se aciertan todos los números en el orden exacto. Cuatro cifras (Combinado): Paga 308 veces el valor invertido si caen las mismas cifras en cualquier orden.

Paga 308 veces el valor invertido si caen las mismas cifras en cualquier orden. Tres cifras (Directo): Premia con 400 veces el valor jugado (acertando las tres últimas cifras en orden).

Premia con 400 veces el valor jugado (acertando las tres últimas cifras en orden). Tres cifras (Combinado): Otorga 83 veces lo apostado.

Otorga 83 veces lo apostado. Dos cifras ("La pata"): Paga 50 veces el valor de la jugada.

Paga 50 veces el valor de la jugada. Una cifra ("La uña"): Paga 5 veces la cantidad apostada.

¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Participar es sumamente sencillo. Cualquier persona mayor de edad puede acercarse a los puntos de venta legalmente establecidos de redes como SuperGIROS, Gane o Paga Todo. Allí el cliente dicta su número de preferencia y escoge a cuántas cifras desea apostar.

El Chontico Día destaca por ser un juego muy accesible para la economía familiar. El tiquete mínimo legal se puede adquirir desde los $500 pesos, permitiendo jugadas escalonadas hasta un límite sugerido por formulario de $25.000 pesos, adaptándose de este modo a cualquier presupuesto.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si en la jornada de hoy la suerte se pone de su lado y logra acertar el número ganador, debe proceder con cautela y siguiendo los canales legales para reclamar el dinero:



Proteja el formulario: El billete o tiquete físico es un título valor. Bajo ninguna circunstancia debe estar roto, mojado, rayado o con enmendaduras, ya que esto invalidará el proceso de cobro. Cobro de premios menores: Si el monto ganado está por debajo del tope estipulado por ley para retenciones (menos de 48 UVT), puede acercarse directamente a cualquier punto de la red donde compró el chance, presentar su documento de identidad original y retirar el dinero en efectivo. Cobro de premios mayores: Si el acumulado es de cuantía alta (especialmente si supera las 182 UVT), el trámite se debe realizar obligatoriamente en las oficinas principales del concesionario del juego. Se le pedirá la cédula original, copia de la misma, el RUT actualizado y, habitualmente, una certificación bancaria, debido a que estos montos se desembolsan mediante transferencia electrónica para garantizar la seguridad financiera de la transacción. Tenga en cuenta que a los premios mayores se les aplicará el descuento de ley por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.