Rescatistas narran cómo hallaron a siete desaparecidos en Monserrate: “Siempre cogen esa ruta”

En la mañana del lunes 13 de abril aparecieron las siete personas que se extraviaron desde el domingo, a las 11:30 de la mañana, en su descenso del cerro de Monserrate.

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Se trataba de cinco menores de edad y dos adultos que pertenecen a una escuela de fútbol ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, que hacían un entrenamiento en el histórico sitio capitalino.



¿Cómo sabían dónde encontrar a las personas extraviadas?

Según información preliminar, las siete personas bajaron por una ruta no autorizada del cerro de Monserrate y en la noche, al no ser localizados, se resguardaron en unas cuevas, por detrás de la montaña.

Tres de los rescatistas de la Defensa Civil que participaron en el operativo le contaron a Noticias Caracol cómo lograron ubicarlos. Una de las voluntarias comentó que siguieron un sendero para rastrearlos “porque sabemos que es la ruta que ellos cogen cuando se desvían y van a dar a esa quebrada”, que lleva el nombre de San Francisco.



En eso coincidió uno de sus compañeros, quien expresó que “esa ruta, siempre que se pierde alguien en Monserrate, es la que sabemos que debemos coger para encontrarlos”. (Lea también: "Lost in the jungle": la llamada que activó operativo para rescatar extranjero perdido en Bogotá)



Comentaron que “los encontramos con hipotermia, cansados, agotados, estaban caminando desde ayer a las 11:30, último llamado que hicieron al 123. Los chiquitines venían con bastante frío, dolor en sus piernitas, fue mucha alegría saber que estaban bien”.

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Su colega agregó que al encontrarlos, los rescatados “manifestaron que tenían mucho frío, además había una menor que tenía un problema asmático”.

“Apenas llegamos nos quitamos nuestras guerreras, nuestras chaquetas, los abrigamos y les dimos un bocadillo para que cogieran calor”, agregó sobre el rescate de las siete personas en Monserrate.

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Según dijo uno de los profesores a los socorristas, escucharon un ruido de agua y el docente expresó "si hay agua, por ahí bajamos". Sin embargo, “anoche no pudieron (hacerlo) por el frío, el profe dice que los arrumó a todos en grupito y se abrazaron” y aguardaron hasta que amaneciera. En ese momento, empezaron a descender hacia la quebrada y “cuando escucharon que venía gente gritaron ‘¡aquí estamos!’”.

#Bogotá | Hace pocos minutos se reencontraron con sus familias las siete personas que estuvieron desaparecidas en el cerro de Monserrate. Este es el estado de salud en el que fueron halladas.



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Desde que se reportó la desaparición de estas personas, las autoridades abrieron un puesto de mando unificado (PMU) y llevaron a cabo operativos para dar con su paradero, ayudándose con drones, sensores de calor y el helicóptero halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La madre de uno de los menores de edad dio “gracias a Dios por traerlos de vuelta porque la verdad sí me tenían muy preocupada”.

Algunos de los rescatados en Monserrate podrán volver a sus casas y otros tendrán que ser remitidos a centros asistenciales.

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