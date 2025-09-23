Hombre se hace viral por su parecido con Kurt Cobain: también tiene una banda de rock

Un video en redes está causando sorpresa y emoción en los internautas, especialmente en aquellos que fueron y siguen siendo fanáticos de Nirvana. Se trata de una publicación en la que un hombre está presentando el video de la nueva canción de su banda; sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de los internautas es su parecido con el fallecido Kurt Cobain.



¿Quién es el hombre que llaman "doble" de Kurt Cobain?

En el video aparece Ben Larsen, vocalista de la banda de rock The Jins. Sin embargo, millones de internautas que han visto el video han dejado en los comentarios que, en un primer momento, les pareció estar viendo al mismísimo Kurt Cobain en la actualidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Mi corazón acaba de saltar de mi pecho"; "¿Puede alguien vigilarlo hasta que cumpla 28?"; "Él es... Él está vivo"; "Sabía que era un escenario. Me alegro de verte de nuevo, Kurt"; "Kurt, ¿eres tú?", se lee en varios de los comentarios.

El impacto de la grabación ha sido evidente. The Jins es una banda de Vancouver que tiene 100 mil seguidores en Instagram y cuyos videos normalmente tienen poco más de 50 mil vistas, pero este en especial superó los cuatro millones. De la misma forma, todos aquellos en los que Ben aparece en los primeros segundos, son aquellos que se hacen tendencia, son más vistos y reciben comentarios como los citados anteriormente.



Publicidad

Larsen, al igual que Kurt Cobain, tiene el cabello rubio y por encima de los hombros, además es delgado y utiliza prendas con las que muchos recuerdan al vocalista de Nirvana. Pero eso no es lo único que los hace similares. Los internautas han comenzado a referirse al joven como el 'doble' de Cobain por también ser el vocalista de una banda de rock y tener actitudes similares a él en el escenario.

Sobre The Jins, en su sitio web oficial se describen como una banda de rock alternativo conformada por compañeros de piso de Vancuver que "combinan punk, grunge, metal y garage alternativo con una composición potente y conciertos épicos, ganando nuevos fans allá donde van".



Más de 30 años sin Kurt Cobain

El 5 de abril de 1994 fue un día trágico para el mundo del rock. Aunque parecía que la partida de Kurt Cobain era parte de una 'muerte anunciada', 30 años después generaciones de roqueros y fanáticos de la música -algunos que incluso nacieron después de su muerte- siguen lamentando la partida de la leyenda del grunge.

Publicidad

Kurt Cobain logró recoger en sus letras, sonidos y manera de cantar la furia y tristeza de toda una generación de jóvenes en la década de 1990 que reclamaba a sus padres un mundo mejor. A través de su banda Nirvana y su trabajo más exitoso 'Nevermind', el nacido en Aberdeen, Washington, se convirtió en la voz de miles sin percatarse del impacto que causó en el mundo.

Su estilo, su voz y su talento lo convirtieron en uno de los artistas más legendarios para el género rock, un para el que -opinan muchos- todavía no ha nacido un reemplazo. Es por eso que tras tres décadas sus canciones siguen siendo escuchadas y su fallecimiento lamentado a nivel mundial, convirtiendo cada 5 de abril en un día nublado para la música.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL