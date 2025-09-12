Pink Floyd y los 50 años de 'Wish You Were Here', un álbum que cambió su historia

Era 1975 y Pink Floyd no sabía que estaba a punto de hacer historia con 'Wish You Were Here', un álbum que fue concebido entre la nostalgia y la crítica a la deshumanización de la industria musical, terminó convirtiéndose en una de las piedras angulares del rock progresivo y en un manifiesto sonoro que marcó a toda una generación. Hoy, 50 años más tarde, la leyenda se celebra y se reinventa.

Medio siglo más tarde, la banda de rock británica vuelve a poner el disco en el centro de la conversación cultural mundial con el lanzamiento de una edición inédita que celebra sus 50 años y que promete ofrecer a los fanáticos un viaje renovado por un clásico inmortal que no solo renovó a la banda, sino que demostró que había Pink Floyd después de 'The Dark Side of the Moon'.



La historia de Wish You Were Here

Publicado en septiembre de 1975, 'Wish You Were Here' fue el noveno álbum de estudio de Pink Floyd y llegó tras el monumental éxito de 'The Dark Side of the Moon' (1973). Lejos de repetir fórmulas, el cuarteto conformado por David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason se sumergió en un trabajo introspectivo, melancólico y emocionalmente complejo. La obra rindió homenaje a Syd Barrett, miembro fundador de la banda cuya frágil salud mental lo había alejado del grupo años antes.

Nuevamente la agrupación marcó a una generación con temas como 'Shine On You Crazy Diamond', 'Welcome to the Machine' y la propia 'Wish You Were Here'. El álbum alcanzó el número uno en Reino Unido y Estados Unidos, y hasta la fecha supera los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su impacto cultural fue tal que, con los años, se consolidó como uno de los discos más influyentes de la historia de la música popular.



El espíritu de 'Wish You Were Here' con su homenaje a la amistad perdida, su crítica a la maquinaria musical y su búsqueda de humanidad en medio de un mundo alienado resuena con la misma fuerza en 2025. Por eso se explica que, medio siglo después, siga siendo un álbum indispensable para las generaciones que lo escucharon hace 50 años y las nuevas generaciones que lo descubren por primera vez.



Pink Floyd reedita Wish You Were Here en aniversario 50

Ante la llegada del aniversario número 50 de esta obra musical, este 12 de septiembre la banda ha anunciado la llegada de 'Wish You Were Here 50', una reedición conmemorativa del álbum que estará disponible el próximo 12 de diciembre en múltiples formatos como 3 LP, 2 CD, Blu-ray, digital y un lujoso box set para coleccionistas.

Pero eso no es todo, esta nueva edición del disco llega con seis versiones alternativas inédita y demos inéditos que le darán a los fanáticos un nuevo concepto del álbum que llegó hace medio siglo. El lanzamiento también incluye 25 pistas adicionales: nueve rarezas de estudio y 16 grabaciones en vivo capturadas por Mike Millard en el concierto de Los Ángeles en 1975. Este material en directo, restaurado y remasterizado por Steven Wilson, permite revivir la intensidad del grupo en uno de sus momentos más creativos.

Algunas de esas sorpresas son:



Una demo inédita de 'Welcome to the Machine', originalmente titulada 'The Machine Song', más corta que la versión definitiva.

La primera demo casera de Roger Waters para esa misma canción, grabada en solitario antes de llevarla al grupo.

Una mezcla instrumental inédita de 'Wish You Were Here', con la pedal steel de David Gilmour como protagonista.

Una versión completa y continua de 'Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9)', mezclada en estéreo por James Guthrie, que une las dos mitades clásicas del tema.

En el caso del Blu-ray, los seguidores podrán disfrutar de tres películas de conciertos de la gira del 75 y un cortometraje firmado por Storm Thorgerson, el histórico diseñador gráfico que dio identidad visual a Pink Floyd con portadas convertidas en arte icónico. Quienes adquieran el Deluxe Box Set se llevarán, sin duda, toda una joya:



Todo el material en 2 CD, 3 LP en vinilo transparente exclusivo y Blu-ray.

Un cuarto LP con Live at Wembley 1974.

Una réplica del sencillo japonés de 7” con Have a Cigar / Welcome to the Machine.

Un libro de tapa dura con fotografías inéditas.

Un programa de la gira en formato cómic.

Un póster del histórico concierto en Knebworth.

El anuncio de 'Wish You Were Here 50' no solo enciende la nostalgia de quienes vivieron la primera escucha del álbum, sino que reafirma la vigencia de Pink Floyd como una de las bandas más influyentes del siglo XX.

