Noticias Caracol  / CULTURA  / Pink Floyd y los 50 años de 'Wish You Were Here', un álbum que cambió su historia

Pink Floyd y los 50 años de 'Wish You Were Here', un álbum que cambió su historia

Para celebrar los 50 años del icónico álbum, la banda anunció una colección con versiones alternativas y demos inéditos de las canciones que posicionaron a Pink Floyd como leyenda musical.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:53 p. m.
Pink Floyd Wish You Were Here
Wish You Were Here fue una crítica de Pink Floyd a la industria musical -
Fotos: Pink Floyd redes

