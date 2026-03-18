Resultados de Baloto y Revancha del miércoles 18 de marzo de 2026: números ganadores del sorteo

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Baloto y su modalidad Revancha, dos de los juegos de azar más importantes en Colombia, que mantienen la expectativa de miles de jugadores en todo el país. Con acumulados millonarios en juego, la jornada se desarrolla en horario nocturno, momento en el que se define la combinación que podría cambiar la vida de un apostador.



Cada sorteo concentra la atención de quienes participan semana a semana con la ilusión de acertar los números ganadores. La mecánica del juego, sumada a los premios acumulados, ha consolidado a Baloto como uno de los referentes más fuertes dentro del mercado de apuestas en Colombia.



Sorteo de Baloto y Revancha del 18 de marzo de 2026

Como es habitual, el proceso de extracción de las balotas se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, con el acompañamiento de autoridades encargadas de garantizar la transparencia del sorteo. La transmisión oficial inicia sobre las 11:00 p.m. a través de Canal 1 y plataformas digitales autorizadas, donde los jugadores pueden seguir EN VIVO cada detalle.

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Una vez finaliza el procedimiento y se valida la extracción, se publican los resultados oficiales correspondientes a esta jornada:

Baloto



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Las cifras ganadoras se dan a conocer minutos después de concluir la transmisión oficial. Se recomienda a los participantes verificar sus resultados únicamente en canales autorizados y conservar su tiquete en buen estado.



¿Cómo funciona Baloto y Revancha?

Baloto opera mediante un sistema en el que el jugador selecciona cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Esta combinación participa en el sorteo principal.



Por su parte, la Revancha permite que esos mismos números jueguen en un segundo sorteo independiente, lo que aumenta las probabilidades de ganar sin necesidad de realizar una nueva selección.



El valor del tiquete para Baloto es de 6.000 pesos, mientras que la apuesta con Revancha tiene un costo de 9.000 pesos. Ambos pueden adquirirse en puntos autorizados o plataformas digitales habilitadas en el país.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente con el operador del juego.

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Además, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional, según la normativa vigente en Colombia.

Con un nuevo sorteo en marcha este 18 de marzo de 2026, Baloto y Revancha continúan despertando la ilusión de miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora y convertirse en los próximos multimillonarios del país.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co