Resultados de Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto de 18 de marzo de 2026: números ganadores

La noche de este miércoles 18 de marzo de 2026 concentra la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de varios de los sorteos más esperados de la semana. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto, junto a su modalidad Revancha, llevan a cabo sus respectivas jornadas con premios millonarios en juego.



Estos sorteos se desarrollan en horario nocturno y bajo estrictos protocolos de seguridad, control y supervisión, con el objetivo de garantizar la transparencia en cada una de las extracciones. Los resultados pueden seguirse en vivo a través de los canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.



Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal en la noche de este miércoles, con un plan de premios que incluye un millonario premio mayor y diversas opciones de aproximación.



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar la transmisión del sorteo.



Resultados Lotería del Valle

El sorteo de la Lotería del Valle se desarrolla también en jornada nocturna, siendo uno de los más seguidos por los jugadores debido a su atractivo plan de premios.



Número ganador : 1983

: 1983 Serie: 042

La combinación ganadora se da a conocer a través de los canales institucionales una vez concluye el proceso.



Resultados Lotería del Meta

La Lotería del Meta, reconocida como una de las tradicionales del país, lleva a cabo su sorteo con un premio mayor significativo y múltiples premios adicionales.

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Número ganador: por definir

Serie: por definir

Los participantes deben verificar los resultados en plataformas oficiales tras la finalización del sorteo.



Resultados de Baloto y Revancha

Baloto y su modalidad Revancha se juegan en la misma jornada, ofreciendo acumulados que despiertan la expectativa de miles de jugadores.



Baloto



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha



Números: por definir

por definir Superbalota: por definir

Los resultados se publican poco después de la transmisión oficial, que inicia sobre las 11:00 p. m.



¿Cómo participar y reclamar premios?

Para participar en estos sorteos, los jugadores deben adquirir sus billetes o tiquetes en puntos autorizados o plataformas digitales. En el caso de las loterías tradicionales, el billete incluye un número y una serie, mientras que en Baloto se elige una combinación de cifras.



En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete o tiquete original en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio. Los montos menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren trámites directamente con el operador correspondiente.

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Asimismo, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional, según la normativa vigente en Colombia.

Con los sorteos de este miércoles 18 de marzo de 2026, las principales loterías del país y Baloto continúan manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora y cambiar su destino.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

