Video | Así celebraron venezolanos la victoria contra EE. UU. en Clásico Mundial de Béisbol 2026

La noche del 17 de marzo de 2026 quedará registrada como uno de los momentos más emocionantes del deporte para Venezuela. La selección nacional de béisbol conquistó por primera vez en su historia el Clásico Mundial de Béisbol, derrotando 3-2 a una potente selección de Estados Unidos en el LoanDepot Park de Miami. La hazaña desató un estallido de júbilo colectivo dentro y fuera de Venezuela. Las imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales mostraron a multitudes celebrando como si se tratara de una final de Serie Mundial, con calles abarrotadas, caravanas, música y un inusual sentido de unión nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Videos de venezolanos celebrando victoria en Clásico Mundial de Béisbol

Desde horas de la tarde, plazas, parques y centros comerciales de diversas ciudades se llenaron de fanáticos que siguieron el juego en pantallas gigantes, como ocurrió en la Plaza Francia y la Plaza de los Museos en Caracas, donde miles se congregaron para vivir en comunidad cada lanzamiento, cada out y cada batazo decisivo. Familias completas, niños, personas mayores y jóvenes gritaron de emoción cuando Eugenio Suárez conectó el doble que marcaría la carrera definitiva en la novena entrada, un golpe de autoridad que silenció a los fanáticos estadounidenses en Miami y encendió a los venezolanos en todo el planeta.

En Barquisimeto, Maracay, Valencia, Margarita y Puerto La Cruz, así como en pequeños pueblos del interior, los espacios públicos se transformaron en improvisados estadios. La emoción fue transversal: seguidores mirando el juego desde restaurantes, desde las calles, desde las ventanas de los edificios o reunidos en casas donde familias enteras vibraban al unísono. Cuando cayó el último out, los gritos resonaron en urbanizaciones enteras, como registraron múltiples videos grabados desde balcones y difundidos en redes.



11:40pm. Así está Altamira tras el triunfo de Venezuela, ante EEUU, en el Clásico Mundial de Beisbol pic.twitter.com/LchQYLXpZM — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) March 18, 2026

Publicidad

LOCURA EN LAS CALLES DE VENEZUELA 🇻🇪🥹pic.twitter.com/bFqYEqNo8h — Peseteiro (@jpeseteiroDT) March 18, 2026

El Gobierno de Venezuela declara día de júbilo nacional

La magnitud de la victoria fue tal que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un "día de júbilo nacional no laborable" para el miércoles 18 de marzo, buscando extender las celebraciones y permitir que la población saliera a las calles a festejar con libertad. También invitó a participar en un “gran concierto”, cuyos detalles no fueron revelados en el momento del anuncio. Su mensaje en redes reflejó un estado de euforia nacional: “Todo el país está demasiado feliz”.

Publicidad

"He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar. ¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida!", escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Aunque Estados Unidos jugaba “en casa”, el ambiente en el estadio se inclinó claramente hacia Venezuela. Según reportes de MBL (Major League Baseball), los más de 36.000 asistentes parecían mayoritariamente venezolanos, que con banderas, tambores y gritos transformaron el estadio en una caldera emocional. Las cámaras captaron lágrimas de alegría, jugadores celebrando con el público y un ambiente que, más que un estadio estadounidense, parecía un juego decisivo en Caracas.

🚨| ÚLTIMA HORA: Estallan las celebraciones de los venezolanos, luego del histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol al ganarle a USA. 3-2.⚾️🇻🇪🇺🇸 pic.twitter.com/q2mPiFSYEm — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 18, 2026

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL