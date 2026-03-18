Video | Amor hasta el final: hombre de 90 años esperó a su esposa para morir en sus brazos

En medio del flujo constante de contenidos que circulan a diario en redes sociales, hay historias que logran detener el tiempo y hacen reflexionar sobre el valor de la vida y las personas que la rodean. Es el caso de Benedicto de Lima, un hombre de 90 años cuya despedida se convirtió en un acto conmovedor sobre el amor, la espera y el último adiós.



El hecho, que ha cobrado relevancia recientemente, quedó registrado en un video. En las imágenes se observa a Benedicto recostado en la cama de un hospital, visiblemente debilitado. Según lo que se ha conocido, el adulto mayor permanecía hospitalizado en una unidad médica en Guarulhos, en São Paulo, Brasil.

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Aunque no existe un parte médico oficial confirmado, distintos reportes de medios locales señalan que atravesaba un cuadro de neumonía que comprometía seriamente su estado de salud. Durante varios días, su condición fue deteriorándose, mientras permanecía alejado de su esposa debido a las restricciones del centro médico.

Esa ausencia, sin embargo, no sería definitiva, pues Nilta de Lima, su esposa de 87 años y compañera de vida durante 68 años, finalmente pudo ingresar a la habitación. Lo que ocurrió después quedó grabado no solo en video, sino en la memoria de quienes presenciaron la escena y ahora en la de los usuarios de redes sociales.



Un amor hasta el final

Al notar su presencia, Benedicto reunió fuerzas en medio de su evidente fragilidad. Levantó ligeramente los brazos y, con dificultad, pronunció un saludo breve pero profundamente significativo: “Hola, mi amor”.



No hubo más palabras. Tras recibir un beso en la frente de la mujer con la que compartió 68 años, su cuerpo se relajó por completo. Benedicto falleció en paz en ese instante, acompañado por su compañera de vida quién lo sujetó de la mano hasta el final.



El video fue captado por su nieta, María Paula Dias, quien en ese momento buscaba registrar un reencuentro familiar sin imaginar que estaba documentando una despedida definitiva. Tras percatarse de lo ocurrido, detuvo la grabación.

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Se sabe que durante meses, la familia conservó el material en la intimidad, como un recuerdo profundamente personal. Solo tiempo después decidieron compartirlo públicamente.

La publicación fue difundida a través de una cuenta en TikTok de Joao Dias, quién sería uno de los familiares de la pareja, el video fue acompañado con un mensaje que compartió un poco de su historia: "Y así partió... Fueron 68 años juntos. De ese amor nacieron hijos, nietos y bisnietos... Él solo esperó a que llegara su amor. Una vida compartida durante casi siete décadas, de la cual surgieron hijos, nietos y bisnietos, y un amor que, según sus familiares, se mantuvo intacto hasta el final", se lee en la descripción.

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La reacción en redes no se hizo esperar. Miles de usuarios han expresado mensajes sentidos, cargados de emoción y respeto por la muerte del hombre que esperó volver a ver a su esposa para partir en paz. "Como enfermera que ha visto a mucha gente partir, confirmo que las personas SIEMPRE esperan por alguien a quien quieren ver una última vez antes de irse; aguantan con todas sus fuerzas hasta que la persona llega y se van en paz" expresó una usuaria en los comentarios.

Fue el familiar quien confirmó el deceso a través de un comentario en la misma red social. Al ser consultado por un usuario sobre si Benedicto había fallecido durante la grabación de ese video, su pariente respondió afirmativamente, validando la autenticidad del momento capturado.

En un video posterior, se observa a Benedicto recibiendo una serenata por parte del personal de enfermería y de su esposa. El registro captura un momento íntimo compartido que habría sido grabado días antes de su partida.Más allá de la viralidad, la historia de Benedicto y Nilta muestra, con crudeza y ternura, que incluso en el final de la vida, hay espacio para el amor, la espera y la paz.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co