Imitadora de Shakira aclara si fue ella la que se presentó en la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, celebrada en el emblemático Estadio Azteca de México, prometía ser un evento histórico marcado por el regreso de la "reina de los mundiales". Sin embargo, tras la interpretación del tema oficial 'Dai Dai' junto al artista nigeriano Burna Boy, el foco de atención se desplazó de la música a una inesperada controversia en el entorno digital.

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En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de una teoría que cuestionaba la identidad de la estrella en el escenario: ¿Era realmente Shakira o se trataba de su doble, la venezolana Shakibecca?



¿Por qué sospechan que Shakira no era la que estaba en la inauguración?

La velocidad con la que se propagó el rumor fue asombrosa. En plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), cientos de internautas comenzaron a compartir comparaciones minuciosas de fotografías y clips de video. Los comentarios reflejaban una profunda duda colectiva: “Esa no es Shakira”; “no se parece en nada”; “¿soy el único que cree que no era la verdadera Shakira?”, fueron algunas de las frases que alimentaron la tendencia.

Los usuarios se apoyaron en percepciones subjetivas sobre la apariencia y el comportamiento de la barranquillera durante el show. Entre los argumentos más repetidos se encontraba el uso de gafas oscuras durante gran parte de la presentación, lo que para muchos fue una táctica para ocultar los rasgos de la imitadora. Además, recientemente Shakibecca también había causado polémica anunciando presentaciones interpretando 'Dai Dai'.



Shakibecca aclara las dudas

La persona señalada como la supuesta "suplente" es Rebeca Maiellano, conocida artísticamente como Shakibecca. La venezolana ha construido una sólida carrera como imitadora y tributo oficial (aunque no reconocido legalmente) de la colombiana, logrando un parecido físico y vocal que ha dejado atónita a la propia Shakira en el pasado.



Ante el crecimiento desmedido de las especulaciones, la propia Shakibecca decidió utilizar sus redes sociales para aclarar la situación y poner fin a los ataques o confusiones. A través de sus historias de Instagram, publicó un mensaje contundente para desmentir su participación en el show oficial: “Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos, no manchen”.



Para respaldar su declaración, la creadora de contenido compartió videos donde se le ve en una de las avenidas principales de la capital mexicana, celebrando el evento como una espectadora más. “Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, anotó compartiendo una grabación donde realizaba la coreografía de 'Dai Dai' en la calle. Con esto, la venezolana dejó claro que, aunque estaba en la ciudad, su vínculo con la ceremonia fue estrictamente el de una fanática.



¿Qué ha dicho Shakira sobre su presentación?

Por su parte, Shakira ha optado por no referirse directamente a la polémica de la "doble". En lugar de entrar en la confrontación, la cantante utilizó sus plataformas digitales para celebrar el inicio de la justa deportiva y compartir un mensaje de paz y unidad.

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“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, publicó la artista, aprovechando también para recordar la importancia de la educación para los niños y el aporte que realizará para esta causa con su canción. Para despejar cualquier duda técnica, la barranquillera subió fotografías en el backstage junto a otros artistas que participaron en el evento, como J Balvin, Danny Ocean y Burna Boy.

Además, diversos registros audiovisuales posteriores, que incluyen tomas sin gafas y videos detrás de cámaras, confirmaron que era la verdadera Shakira quien estaba en el estadio.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co