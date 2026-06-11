Todas las veces que Shakira se ha presentado en mundiales y eventos deportivos

La trayectoria de Shakira en eventos deportivos ha consolidado su estatus como una estrella global sin precedentes, llegando a ocupar importantes espacios en los estadios y los eventos más emblemáticos del mundo. La colombiana se ha convertido en una figura infaltable en la combinación de la música y el deporte, tanto que los fanáticos piden su presencia y canciones en estos espacios.

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Este 2026, en el panorama de una nueva Copa del Mundo, la barranquillera volvió a estar en el centro de la conversación, creando la canción oficial para el encuentro deportivo y siendo anunciada como una de las artistas de la apertura y también de la gran final.



Estas son las veces que Shakira se ha presentado en Mundiales

Alemania 2006

El romance de Shakira con los grandes torneos comenzó en el Mundial de Alemania 2006 en la ceremonia de clausura, celebrada en el Olympiastadion de Berlín antes de la final entre Italia y Francia, la barranquillera interpretó una versión especial de su éxito mundial titulada 'Hips Don’t Lie - Bamboo' junto a Wyclef Jean. Aunque no era el tema oficial del torneo, su energía capturó la atención de la FIFA y del mundo entero.

Sudáfrica 2010

También protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia de los mundiales en Sudáfrica 2010 con el himno oficial 'Waka Waka (This Time for Africa)', la artista se presentó tanto en la inauguración en el Soccer City Stadium de Johannesburgo como en la clausura. Durante este torneo, no solo puso a bailar a más de 700 millones de personas, sino que su videoclip contó con figuras como Lionel Messi, Gerard Piqué y Dani Alves.



Brasil 2014

Shakira regresó a la máxima cita del fútbol en Brasil 2014. En la ceremonia de clausura en el legendario Estadio Maracaná, previo a la final entre Argentina y Alemania, presentó 'Dare (La La La)' junto al brasileño Carlinhos Brown. Esta actuación fue especialmente emotiva, ya que en el videoclip de la canción participó su hijo mayor, Milan.



Mundial 2026

La historia continúa en el Mundial 2026, donde Shakira fue la figura central de la inauguración este 11 de junio en el Estadio Azteca. Vestida de amarillo en homenaje a la selección Colombia, interpretó 'Dai Dai', el tema oficial compuesto junto a Ed Sheeran y Burna Boy. Además, ya se ha confirmado su participación para la clausura el 19 de julio de 2026, donde compartirá escenario con Madonna y BTS.



Otros eventos deportivos en los que Shakira ha participado

El 14 de febrero de 2010, Shakira llevó su talento a las canchas de baloncesto en el NBA All-Star Game en Arlington, Texas. Ante leyendas como LeBron James y Kobe Bryant, realizó un espectáculo centrado en una jaula, donde interpretó 'She Wolf' y 'Give It Up To Me'.



En 2012, la colombiana reapareció en la Copa del Mundo Femenina Sub-17 en Azerbaiyán, interpretando 'Waka Waka' y 'Loca' en el estadio Tofig Bahramov de Bakú.



En 2018, Shakira regresó a sus raíces para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su natal Barranquilla. Durante 15 minutos, deleitó a su público con temas como 'Me Enamoré', 'Hips Don’t Lie' y 'La Bicicleta'. Para el año 2019, la cantante fue la encargada del show de clausura de la Copa Davis en Madrid. En esta ocasión, compartió escenario con Pedro Capó y Camilo para cantar 'Tutu', cerrando su participación con 'Dare (La La La)'.

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El Super Bowl LIV en 2020 marcó un hito en su carrera al compartir el show de medio tiempo con Jennifer Lopez en Miami. Shakira presentó un popurrí que incluyó desde 'Ojos Así' hasta 'Waka Waka', en un espectáculo que enalteció la cultura latina y es recordado como uno de los mejores de la historia del evento.

En julio de 2024, la artista volvió a hacer historia al ser confirmada para el show de medio tiempo de la final de la Copa América USA 2024. Fue la primera vez que un artista se presentó en el entretiempo de este torneo, utilizando su tema 'Puntería' como canción oficial.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co