Shakira agrega 'Zoo', de Zootopia 2, a sus conciertos para el Mundial: imágenes de los ensayos

Shakira avanza en la preparación de sus próximos conciertos de la segunda parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' y sus shows especiales en el marco de la Copa Mundial de la FIFA con su canción 'Dai Dai'. A través de sus redes sociales la barranquillera ha dado adelantos de lo que se podrá esperar en sus próximas presentaciones.

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La cantante colombiana ha sido confirmada como parte del show del mediotiempo de la gran final de la copa de fútbol junto a Madonna y BTS, pero también hará parte de la apertura del Mundial que será este 11 de junio. Es por eso que la artista ha mostrado a sus fans cómo avanzan sus ensayos.



Shakira cantará tema de 'Zootopia' en el Mundial

En medio de las publicaciones de Shakira mostrando cómo se prepara para esta nueva e importante tanda de presentaciones, ensayando incluso en medio de un vuelo. Pero algo que ha llamado la atención de los seguidores de la colombiana es que también se mostró ensayando con sus bailarines una canción que hasta ahora no ha presentado en vivo.

Se trata de 'Zoo', el tema que hizo la colombiana para la película animada 'Zootopia 2' y que interpreta el personaje inspirado en ella, Gazzelle. Esto ha generado gran expectativa entre los fans de la colombiana, pues interpretan que los próximos shows de la artista contarán con la presentación de 'Zoo' y 'Dai Dai'.



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"¡Hemos tenido una semana de ensayos sin parar, estamos listos! ¡Tenemos muchas ganas de verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA!", escribió Shakira en una nueva publicación mostrando que los ensayos no paran y que, faltando un día para el espectáculo, sigue ajustando detalles para el mismo.



¿A qué hora es la presentación de Shakira en la apertura del Mundial?

El gran evento de apertura del Mundial 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Azteca de México. Previo al enfrentamiento entre las selecciones de México y Sudáfrica, en el lugar se dará un encuentro de artistas latinoamericanos para un espectáculo musical especial en el que Shakira será la gran estrella con sus tema para el mundial.

Además de la barranquillera, del espectáculo también harán parte J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

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Según la información confirmada por la FIFA, este show previo está previsto para iniciar 90 minutos antes del partido inaugural, es decir sobre las 11:30 de la mañana en México (12:30 p. m. en Colombia) de este jueves 11 de junio.

El espectáculo se podrá disfrutar en vivo a través de la transmisión en vivo a través de la pantalla de Caracol Televisión y Gol Caracol. Además, también estará en la plataforma digital para que los fanáticos se conecten a través de los dispositivos móviles.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co