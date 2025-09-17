En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Impresionantes imágenes de cómo se vería Bogotá cubierta de nieve, según la IA: parecen reales

Impresionantes imágenes de cómo se vería Bogotá cubierta de nieve, según la IA: parecen reales

Aunque la capital colombiana puede experimentar heladas y lluvias intensas, la presencia de nieve es prácticamente imposible debido a la altitud y latitud tropical.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:06 a. m.
Comparta en:
Imágenes de cómo se vería Bogotá cubierta de nieve, según la IA
Imágenes de cómo se vería Bogotá cubierta de nieve, según la IA -
TikTok: AI Studio - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad