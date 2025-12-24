En vivo
¿Dónde viene Santa Claus y a qué hora llega a Colombia? Así puede rastrear el recorrido

Santa Claus ya ha recorrido importante parte de Europa y África este miércoles 24 de diciembre. Esta es la hora a la que se estima que llegará a Colombia.

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de dic, 2025
Santa Claus
Google tiene habilitada la opción de rastrear el recorrido de Santa Claus este 24 de diciembre -
Foto: santatracker.google.com

