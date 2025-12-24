¿Dónde viene Santa Claus y a qué hora llega a Colombia? Así puede rastrear el recorrido

Este 24 de diciembre en muchos hogares a nivel mundial las familias se preparan para la llegada de Santa Claus o Papá Noel con los regalos de Navidad. En Colombia, aunque la tradición más común es esperar al Niño Jesús, en algunos hogares también se espera al famoso hombre de traje rojo y barba blanca con regalos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para hacer más atractiva e interesante la espera de Santa Claus, Google ha habilitado una página especial e interactiva para rastrear el recorrido que realiza Papá Noel y cuánto falta para que llegue a su país.



¿Cómo rastrear el recorrido de Santa Claus?

La 'Santa Tracker' de Google nació oficialmente en el año 2004, pero porsupuesto que su evolución en dos décadas es evidente. En la actualidad, además de rastrear el recorrido de Papá Noel por el globo terráqueo también hay juegos, videos cortos, imágenes y muchas otras actividades interactivas relacionadas con la Navidad.

A la hora de publicación de esta nota, Santa Claus ya ha avanzado bastante en su recorrido por la Tierra; sin embargo, todavía le queda una gran parte del planeta para entregar regalos. El recorrido de Papá Noel inició en Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Mónaco y España, abarcando así una parte de Europa.



El querido personaje histórico también ha recorrido ya algunos países del continente africano como Marruecos, Mauritania, Malí, Benín, Ghana, Costa de Marfil, Sierra Leona y Guinea, entre otros. De esta manera vanaza de manera rápida y efectiva el famoso Santa Claus llevando regalos a todos los niños del mundo. Según el más reciente reporte de la página, ya se han entregado más de 5 mil millones de regalos.



¿A qué hora llega Santa Claus a Colombia?

La página de Google identifica el lugar del mundo desde el que usted se conecta para ver dónde se encuentra Santa Claus y le indica cuántas horas faltan para que llegue a su región. En el caso de Colombia, el tracker indica que Papá Noel estará llegando a Colombia sobre las 11:00 de la noche para dejar bajo los árboles navideños los regalos más esperados por los niños.



¿Quién es Santa Claus? Esta es su historia

Contrario a lo que muchos creen, Santa Claus no nació en el Polo Norte, sino en la actual Turquía. El hombre detrás del mito fue Nicolás de Myra, un obispo del siglo IV conocido por su inmensa generosidad hacia los pobres.



La historia más famosa cuenta que un vecino empobrecido no tenía dote para sus tres hijas, lo que las condenaba a la servidumbre. Nicolás, para evitarlo, arrojó secretamente tres bolsas de oro por la chimenea de la familia, las cuales cayeron casualmente dentro de unas medias que se secaban al fuego. De aquí nace la tradición de colgar calcetines en la chimenea.

Publicidad

Tras la Reforma Protestante en el siglo XVI, el culto a los santos desapareció en gran parte de Europa, pero la figura de Nicolás sobrevivió en los Países Bajos bajo el nombre de Sinterklaas. Cuando los colonos holandeses fundaron Nueva Ámsterdam (hoy Nueva York), llevaron consigo esta tradición. Con el tiempo, la pronunciación de "Sinterklaas" derivó en el "Santa Claus" que conocemos hoy.



¿Realmente existió Santa Claus?

La respuesta es sí, el personaje histórico existió. Aunque no volaba ni tenía elfos, el obispo Nicolás fue una figura real cuya osamenta se conserva en Bari, Italia. Estudios forenses modernos sobre su cráneo han revelado que era un hombre de nariz ancha y tez mediterránea, muy alejado de la estética escandinava que le atribuimos hoy. A lo largo de los años Santa Claus se ha convertido en la esencia de un acto de bondad humana convertido en un símbolo universal de esperanza.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL