Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Joven causa sensación en redes al narrar la final de la Libertadores: viajó 18 horas para hacerlo

Joven causa sensación en redes al narrar la final de la Libertadores: viajó 18 horas para hacerlo

Con determinación, un menor de 15 años subió a un cerro con un celular, un trípode y un micrófono para narrar la final como un profesional. Esta es su historia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 2 de dic, 2025
Joven causa sensación en redes al narrar la final de la Libertadores: viajó 18 horas para hacerlo
Viajó hasta Lima para lograrlo -
Captura de pantalla

