Joven causa sensación en redes al narrar la final de la Libertadores: viajó 18 horas para hacerlo

El pasado 29 de noviembre se jugó la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. El encuentro reunió a Flamengo y Palmeiras, convocando a miles de fanáticos que esperaron el evento con emoción. Ese fue el caso de Cliver Huamán, mejor conocido en TikTok como “Pol Deportes”, un joven soñador que escaló un cerro para cumplir su deseo de narrar la Copa Libertadores.



A sus 15 años, Cliver se convirtió en el protagonista inesperado de uno de los episodios virales más emotivos que dejó la final continental. Mientras miles de periodistas acreditados ingresaron sin problema al estadio, él vivió una realidad distinta: sin boleta, sin respaldo y con un sueño firme, viajó 18 horas desde Andahuaylas, su tierra natal, hasta Lima, para intentar cumplir uno de sus mayores anhelos, narrar, como un verdadero periodista, este evento histórico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A pesar de su corta edad, pero con una creatividad y una pasión admirables, Cliver mantuvo el mismo entusiasmo con el que narraba los partidos locales desde su teléfono. Vestido como todo un profesional, y acompañado de un trípode, un micrófono y una pequeña mochila, subió hasta un cerro cercano al estadio con la esperanza de obtener una vista del Monumental que le permitiera transmitir el ambiente, y el partido, como si estuviera en una cabina de prensa. Incluso llevó consigo una bandera que, tras su viralización, ha sido replicada en ilustraciones e imágenes en redes sociales.

El narrador que conquistó el cerro y a millones de personas

De acuerdo con medios locales, su hermano, quien lo acompañó como camarógrafo improvisado, lo ayudó a verificar la señal antes de comenzar el en vivo que lo llevaría a la atención continental.



Cuando inició la narración, su voz firme y segura sorprendió a miles de personas en redes sociales. Habló como si estuviera en una cabina profesional: mezcló datos, emoción y frases características de los grandes narradores con años de experiencia.



En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron a su valentía y determinación, señalando que “lo hace mejor que muchos profesionales” y que “va por buen camino”. Incluso el productor argentino Bizarrap comentó: “Eres grande”.



Un sueño que nació con un micrófono prestado

Lo que miles de personas ven hoy como un momento viral es, para Cliver, la continuación de un sueño que nació en su infancia. Su padre, Víctor Huamán, trabajó durante años en radios locales de Andahuaylas, y el niño solía acompañarlo a las emisoras.

Publicidad

A veces, mientras nadie miraba, tomaba el micrófono e improvisaba relatos. Su familia recuerda con orgullo cómo gritaba “¡gooool!” imitando a los narradores que escuchaba. Criado en una familia humilde, acostumbrado al trabajo en la “chacra”, el campo, Cliver siempre ha estado orgulloso de sus raíces quechuas, lengua que habla con fluidez y que también incorpora en algunas de sus transmisiones. Así ha construido una identidad propia en redes sociales.

Antes de convertirse en tendencia por la final de la Libertadores, el adolescente ya narraba los partidos del Club Deportivo Los Chankas, equipo del que es hincha. Su habilidad para relatar y su entusiasmo contagioso lo llevaron a aparecer en pequeños espacios de medios regionales.

Publicidad

En 2024, tuvo su primera aparición televisiva importante cuando un noticiero peruano lo entrevistó tras un partido. Su forma de expresarse, su seguridad y su capacidad para narrar detalles lo hicieron destacar.



Una promesa con sueños aún más grandes

Ahora, Cliver es protagonista de las redes sociales, donde ha agradecido el apoyo masivo. Uno de sus videos más compartidos es aquel en el que dice: “No importa dónde esté, solo hago lo que me gusta: narrador, periodista”.

A sus 15 años, ya se prepara para metas mayores: expresó su deseo de narrar un partido de la selección peruana y aseguró sentirse listo para el reto. Además, contó que aspira a estudiar Comunicación Social para seguir “puliendo sus conocimientos”.

Su historia, nacida desde la pasión y la perseverancia, dejó claro que los sueños, incluso los más grandes, pueden comenzar desde un cerro con un celular, un micrófono y un corazón lleno de ilusión.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL