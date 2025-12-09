Postales del "día más tierno del mundo": Récord mundial de Golden Retrievers en Buenos Aires.

Los golden retriever son reconocidos mundialmente como una de las razas más cariñosas, sociables y nobles del mundo canino. Esa percepción se multiplicó por miles en Buenos Aires, Argentina, donde una multitud de estos perros convirtió a la ciudad en un escenario dorado para lo que muchos ya califican como “el día más tierno de la historia”. Más de 2.300 golden retriever se reunieron en un parqu, estableciendo un récord mundial no oficial y creando una postal sin precedentes para los amantes de los animales.



La convocatoria, impulsada por el influencer y organizador de eventos pet friendly Fausto Duperré, había sido inicialmente programada para el 30 de noviembre. Sin embargo, debido a cuestiones climáticas y logísticas, los organizadores tomaron la decisión de reprogramarla para el lunes 8 de diciembre, día festivo en Argentina. Según explicaron, el cambio buscaba garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes, especialmente de quienes viajaban largas distancias.

“Por las condiciones climáticas y para cuidar a todos, especialmente a quienes viajan desde lejos, decidimos reprogramar el Récord Mundial de Golden Retrievers. El lunes hacemos historia”, anunciaron días antes del evento. Y así fue, la jornada superó sus propias expectativas y dejó un registro difícil de olvidar.

Tal y como lo reportó AP y medios locales, desde temprano, los Bosques de Palermo comenzaron a llenarse de familias, jóvenes, adultos mayores y, por supuesto, cientos y luego miles de golden retrievers de todos los tamaños y edades. Algunos llegaron en caravanas formadas por vecinos de distintos barrios; otros viajaron desde provincias cercanas solo para ser parte de un encuentro que prometía romper un récord mundial.



La excusa oficial del evento era superar la marca vigente, establecida en Vancouver, Canadá, con aproximadamente 2.000 golden retriever reunidos. Con más de 2.500 perros inscritos previamente, Buenos Aires tenía amplias posibilidades de superar el hito. Y tras un conteo oficial realizado por un grupo de diez voluntarios, la cifra final dejó sin palabras a los asistentes y alos usuarios en redes sociales: 2.397 golden retriever fueron registrados, superando ampliamente la marca canadiense, según reportaron los diferentes medios.



La escena era, en todos los sentidos, abrumadora y encantadora. El ruido de miles de ladridos se escuchaba a varias cuadras de distancia, creando una atmósfera tan caótica como adorable. Dueños con la ropa cubierta de pelo dorado en mantas de picnic mientras veían pasar a los perros, casi todos idénticos entre sí.

Muchos asistentes viajaron por horas para participar y dejar huella en este récord histórico. “Desde chicos nos acompañó en la familia en todo momento. Hicimos de todo juntos”, relató a AP Nicolás Orellana, un joven de 26 años que asistió junto a Luna, su golden de 13 años. Según contó, su familia manejó durante más de hora y media para llegar a la capital y sumarse al evento. “Es un tipo de perro que crea un vínculo especial”, expresó mientras acariciaba a su compañera peluda.

Los disfraces también fueron protagonistas. Algunos perros lucían camisetas de fútbol, otros llevaban pañuelos decorados, banderas argentinas y otros accesorios llamativos.

Pese a la magnitud y a las expectativas de caos, el encuentro transcurrió de forma sorprendentemente calmada. “Tenía miedo de perderla, de que peleara o de que otro perro la atacara”, contó Elena Deleo, de 64 años, mientras abrazaba a Angie, su perra golden. “Pero no, son muy buenos, muy tranquilos. Es una linda experiencia”, dijo a AP.

La jornada cerró con un emotivo agradecimiento por parte de Duperré, quien no ocultó su entusiasmo ante el récord alcanzado. En sus redes sociales publicó un mensaje que rápidamente se viralizó: “Gente, lo logramos. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO. ¡Tenemos el récord mundial de la mayor juntada de golden! No puedo explicar mi felicidad, no puedo explicar mi emoción. Lo logramos. Simplemente GRACIAS”. El video que acompañó sus palabras, en el que se observan decenas de colas doradas moviéndose al unísono y lenguas afuera, superó el millón de reproducciones y desató miles de comentarios.

Entre los mensajes destacados, una persona compartió un recuerdo que conmovió a la comunidad: “El 16 de diciembre se cumplen dos años desde que nuestra hermosa Abril nos dejó. Hoy fuimos con una fotito de ella y dijimos presente. Fue lo más hermoso que viví desde que se fue. Gracias, gracias, gracias”. Otros, con humor y emoción, comentaron: “Cuando me muera, si el cielo no se ve así… ¡ni me esperen!”.

Con 2.397 perros registrados y cientos de historias compartidas entre familias, el encuentro no solo rompió un récord, sino que reafirmó por qué el golden retriever es una de las razas más queridas del mundo. Buenos Aires vivió una jornada inolvidable, una auténtica fiesta dorada que dejó una huella imborrable en todos los que formaron parte del evento.



A continuación, algunas de las postales que dejó “el día más tierno del mundo”:

Hoy fui a la juntada de golden Retriever en Buenos Aires y déjenme decirles que si el cielo existe seguramente se vería así pic.twitter.com/8q8o8DVx9e — Andreina (@Andreinaa92) December 9, 2025

Hoy fui con mis gordas a la juntada de Golden retrievers! Ojalá cuando me muera caiga en un paraíso así ❤️ pic.twitter.com/daRH0AwtxF — Vanesa Cardozo ⭐️⭐️⭐️ (@vanesacardozook) December 8, 2025

fui a la juntada de perros golden retriever y fue el mejor día de mi vida. saludos al chico que tenía la gorra del campeón pic.twitter.com/NIQnxEnrrm — magui (@eviImochi) December 8, 2025

