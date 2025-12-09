En vivo
Postales del "día más tierno del mundo": Récord mundial de Golden Retrievers en Buenos Aires.

Historias, caricias y colas doradas, así se vivió en Buenos Aires la jornada en la que más de 2 mil perritos batieron un récord mundial, dejando postales que ya circulan en redes sociales.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de dic, 2025
Son una raza noble y tierna -
