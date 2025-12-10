¿Quién es Danny Ocean, el cantante venezolano que se presentó en la ceremonia de los premios Nobel?

El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega, en la que se entrega el galardón a su compatriota, la opositora María Corina Machado, que está viajando a Noruega, pero no estará presente en la gala.

"Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador", comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción 'Alma Llanera', convertido en un segundo himno venezolano. Danny Ocean, quien se hizo famoso con su canción 'Me rehúso', que habla del dolor de migrar y dejar atrás a un amor y por ello considerada una de las canciones del exilio, es uno de los artistas escogidos para la gala, en la que también actuará la pianista Gabriela Montero, que interpretará 'Mi querencia', de Simón Díaz.



La gala comenzó con la notable ausencia de la premiada, quien aseguró en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo". En la gala están varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.



"Tanto María como Danny Ocean han sido voces activas y portavoces frente a las realidades sociales y humanitarias que vive Venezuela, elevando la conversación global sobre la situación de su país, su gente y su cultura", detalla en un comunicado la representación del artista. Subraya que "la ceremonia reunirá a ambos como representantes de una generación de venezolanos que impulsa un mensaje de resiliencia, unión y esperanza". La elección de Machado como galardonada destaca su labor por promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica del régimen de Nicolás Maduro a la democracia, agrega.



¿Quién es Danny Ocean?

Nacido en Caracas, Venezuela, la carrera de Danny Ocean despegó con 'Me rehúso' y continuó con éxitos como 'Dembow', 'Vuelve' y 'Fuera del mercado', fusionando reguetón, pop electrónico y R&B. Su talento como compositor se refleja también en colaboraciones con Karol G y Reik.

En 2025 alcanzó su segundo #1 en Billboard con 'Imagínate' junto a Kapo y lanzó éxitos como 'Vitamina' y 'Priti'. Además, presentó su álbum 'Babylon Club' y giró por Latinoamérica, mientras continúa su labor social como embajador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La participación de Danny Ocean formará parte del programa oficial de la ceremonia, que cada año reconoce a individuos y organizaciones que contribuyen a la construcción de un mundo más justo, libre y pacífico.

