Joven quedó en estado crítico tras comerse una hamburguesa sin masticar: "Solo un milagro lo salva"

Joven quedó en estado crítico tras comerse una hamburguesa sin masticar: "Solo un milagro lo salva"

El incidente ocurrió durante una salida con amigos en la que el joven sufrió un grave bloqueo de las vías respiratorias y permanece intubado en un hospital.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de nov, 2025
Joven quedó en estado crítico tras comerse una hamburguesa sin masticar
El joven se llevó la hamburguesa completa a la boca con la intención de sorprender a su grupo de amigos. -
Freepik

