Joven quedó en estado crítico tras comerse una hamburguesa sin masticar: "Solo un milagro lo salva"

Un joven de 22 años continúa en condición crítica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General G. Gennimatas, de Atenas, después de sufrir una obstrucción total de las vías respiratorias al intentar tragarse una hamburguesa completa durante una comida con sus amigos en la ciudad de Koropi, Grecia. El hecho, ocurrido el 13 de noviembre, tuvo lugar en un restaurante de comida rápida donde el grupo de amigos se reunió para almorzar.

Según relataron testigos presenciales al medio local Mega, el joven habría intentado ingerir una hamburguesa sin dividirla ni masticarla, algo que, de acuerdo con una de las personas que lo acompañaban, habían hecho en otras ocasiones a modo de "broma entre amigos". Sin embargo, en esta oportunidad la acción derivó en un cuadro de emergencia que avanzó con rapidez.



El joven se comió una hamburguesa sin masticar

De acuerdo con el testimonio de un amigo, el joven se llevó la hamburguesa completa a la boca con la intención de sorprender al grupo. En un primer momento, los presentes no percibieron riesgo alguno. Sin embargo, pocos segundos después, el joven comenzó a manifestar señales de angustia y dificultad respiratoria.

Uno de los acompañantes relató que, al percatarse de que algo no iba bien, el joven se levantó de la mesa y se alejó unos metros, posiblemente intentando expulsar la comida. En lugar de mejorar, su estado se deterioró rápidamente. Según el testigo, el joven llegó a golpearse la espalda contra una columna del local en lo que se interpretó como un intento desesperado por liberar la obstrucción.



Los amigos afirmaron que inicialmente pensaron que lograría expulsar la hamburguesa y que la situación se resolvería por sí sola. Sin embargo, cuando el joven colapsó, comprendieron la gravedad de la situación. Dos personas del grupo tenían formación básica en rescate marítimo, pero aun así no pudieron desobstruir las vías respiratorias. Un cliente del lugar llamó de inmediato a los servicios de emergencia.



"Tuvo algo parecido a un ataque de pánico. Se levantó y corrió un poco más lejos; pensamos que iba a escupirlo y no queríamos ensuciar delante de los demás. Mira, si quieres llamarlo de alguna manera, llámalo una broma", indicó uno de sus amigos al medio local.



Permaneció más de tres minutos sin oxígeno

La ambulancia del servicio de emergencias EKAB llegó rápidamente al establecimiento y los paramédicos encontraron al joven inconsciente y sin respiración efectiva. Según el informe preliminar de los sanitarios, el joven habría permanecido más de tres minutos sin oxígeno antes de que lograran restablecerle la circulación mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital G. Gennimatas, donde ingresó de inmediato a la UCI e inició tratamiento para un cuadro crítico de hipoxia severa. Los médicos indicaron que la falta de oxígeno había afectado varios órganos, incluidos el cerebro y los riñones, comprometiendo seriamente su pronóstico.

Michalis Giannakos, presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos, calificó la situación como "extremadamente delicada" y señaló que la recuperación dependería de factores muy inciertos. "Solo un milagro puede salvarlo, su estado es muy crítico. Aunque haya recibido primeros auxilios, es necesaria la intervención de un médico porque cuando el cerebro se queda sin oxígeno, se producen daños irreparables", indicó, según recogió el Daily Mail.

