Juan Camilo Merlano se quedó sin voz preguntándole a Donald Trump y terminó ignorado

Buscar la noticia pone a los periodistas de Noticias Caracol muchas veces en situaciones incómodas, pero que se convierten en material perfecto para el Especial de Inocentes de este 2025.



Juan Camilo Merlano es nuestro corresponsal en Washington, encargado siempre de los informes que nos indican qué está pasando en los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y las relación de ese país con Colombia.

El periodista es reconocido por sus informes acertados, su seriedad y compromiso con la noticia. Pero había una faceta que para sus compañeros en Colombia era desconocida, el detrás de cámara de sus informes, especialmente aquellos en los que tiene frente a frente al presidente Donald Trump.

Merlano siempre está buscando traer la mejor información al noticiero, es por eso que cuando el expresidente Álvaro Uribe fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, el periodista sabía que por la relevancia de la noticia debía preguntarle al presidente estadounidense.



Lo que sorprendió a sus colegas en Colombia fue la manera de gritar de MErlano para llamar la atención del mandatario. "Mr president! Mr president!", gritó varias veces el periodista colombiano mientras Trump pasaba frente a él y le mencionaba la noticia del día en Colombia. Desafortunadamente, los gritos del comunicador no tuvieron éxito, pues fue ignorado y no obtuvo respuesta a su pregunta, pero en la redacción de Noticias Caracol sus compañeros sí reconocieron su esfuerzo por obtener la noticia.



