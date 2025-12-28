En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Juan Camilo Merlano se quedó sin voz preguntándole a Donald Trump y terminó ignorado

Juan Camilo Merlano se quedó sin voz preguntándole a Donald Trump y terminó ignorado

Los gritos de Juan Camilo Merlano mientras le hacía una pregunta al presidente estadounidense quedaron grabados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Juan Camilo Merlano

Publicidad

Publicidad

Publicidad