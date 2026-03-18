Vladimir Padrino deja de ser el ministro de Defensa de Venezuela: este funcionario será su reemplazo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano.

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El anuncio se da dos meses después de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto a Rodríguez en ausencia del líder izquierdista.

"Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", escribió la presidenta interina en Telegram.



Sin dar detalles de las funciones que asumirá el ahora exministro de Defensa, Rodríguez se expresó tranquila porque "asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas".



Padrino López, de 62 años, ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro. Era considerado la ficha del depuesto líder dentro de la cúpula militar. (Lea también: Así pasa Nicolás Maduro sus días en prisión, según ABC de España: ¿qué grita en las noches?)

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Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.



¿Quién reemplazará a Vladimir Padrino?

El general Gustavo González López asumirá el puesto que ocupó Padrino durante cerca de 12 años.

El nuevo ministro de Defensa se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez. Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

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González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024. Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

Cabe recordar que González López está sancionado por Estados Unidos y pesan sobre él múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos cuando dirigió el Sebín y cuando fue ministro de Interior y Justicia.

Familiares de presos políticos lo denunciaron por torturas y tratos crueles en los calabozos donde estaban sus allegados.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Álex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

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La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado "socio y amigo"- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente. (Lea también: Estados Unidos vuelve a izar su bandera en embajada de Venezuela después de siete años)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE