Señalada en crimen de Jaime Esteban Moreno se convierte en la más buscada por homicidio en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó este miércoles el cartel de los más buscados por homicidio en la ciudad. Entre los criminales y presuntos asesinos se encuentra Kleidymar Paola Fernández, mujer que habría sido la "determinadora" en el crimen de Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

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Las autoridades también se encuentran en una ofensiva contundente contra los señalados de homicidios en la capital del país. En lo corrido de este año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a 110 homicidas en diferentes partes de la capital. Algunos de los señalados se encuentran en el Comando de la Policía.



Entre estas personas que han capturado, 44 de ellos han sido en flagrancia en medio de la comisión de algún tipo de homicidio. También, otros 66 por orden judicial, algunos por crímenes incluso de años anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, que atacó a su propia madre y la descuartizó en el sur de Bogotá. También han capturado a 14 peligrosos sicarios, dice la Policía, que por dinero le quitaban la vida a las personas en algunos casos señalados de cobros por el no pago de extorsión a algunos comerciantes.



Estos son los siete más buscados por homicidio en Bogotá. Policía Bogotá

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La mujer más buscada y su vinculación con el crimen de Jaime Esteban Moreno

Los siete más buscados en este momento en la capital del país son señalados de cometer varios homicidios en la ciudad. Por su parte, Kleidymar Paola Fernández, la mujer más buscada es señalada de haber sido la "determinadora" en el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, en la madrugada del 31 de octubre del año pasado. El joven fue brutalmente golpeado, según las autoridades, por Juan Carlos Suárez y Ricardo González. Estos dos sujetos fueron detenidos junto a otra mujer y Fernández, aunque a estas últimas las dejaron en libertad mientras avanzaba la investigación.

El 11 de diciembre de 2025 se reveló que el juzgado 69 de control de garantías de Bogotá emitió la orden de captura contra la mujer. Sería "la determinadora para acabar con la vida” del joven estudiante Jaime Esteban Moreno, según lo visto en los videos recabados como parte de la investigación. Lo que afirmó el abogado de la familia, Camilo Rincón, en una entrevista para Noticias Caracol En Vivo, es que se debía investigar la participación de Fernández, mujer que portaba un disfraz azul durante el momento de los hechos y que se observa en las imágenes. "El país ha conocido los videos de los hechos donde participó Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro y la señora Paola Fernández".

#LOÚLTIMO | La Policía Metropolitana de Bogotá publicó el cartel de los más buscados por homicidio en la capital.



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