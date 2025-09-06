Papá de Dayro Moreno habla de la relación con su hijo, tras frase viral que dice que "no lo quiere”

Dayro Moreno, el delantero colombiano de 39 años, ha vuelto a captar la atención nacional no solo por su reciente llamado a la Selección Colombia y la emocionante clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, sino también porque se ha vuelto a viralizar una frase sobre su familia que en su momento dio de qué hablar.

La frase en cuestión es: “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”, que fue dicha por un niño hincha de Millonarios, donde el delantero fue figura. El menor, tras una derrota de su equipo contra Once Caldas en el estadio El Campín, pronunció estas palabras, que rápidamente le dieron la vuelta a las redes sociales.



Esto dijo el papá de Dayro Moreno

Edinael Moreno, padre del futbolista, en conversación con el medio El Olfato, contó la verdad sobre la relación con su hijo, y aprovechó este momento clave, con Dayro celebrando su regreso al seleccionado nacional, para asegurar que sí lo quiere. Incluso, Edinael reveló que le pidió a su hijo que lo ayudara a contactar al menor que pronunció la frase, con la intención de que se retractara de lo mencionado.

“De ninguna manera. Un niño hincha de Millonarios salió con eso una vez en un partido. Con Dayro nos pusimos a comentarlo y yo le dije: ‘hagamos una cosa, ¿usted no se puede contactar con ese niño que dijo que yo no lo quería?’. Él me preguntó para qué y yo le dije que para que diga lo contrario, que el papá de Dayro sí quiere a Dayro”, explicó.



Y es que la cercanía entre ambos no es nueva, ya que la historia de Dayro Mauricio Moreno Galindo está profundamente ligada a la figura de su padre, Edinael Moreno, y su madre, Hilda Rosa Galindo. Desde los primeros años del futbolista, Edinael jugó un papel importante, acompañándolo a los entrenamientos infantiles y alentándolo a perseverar en su sueño. Para El Olfato, mostró algunas fotos de la carrera del delantero.

“Esta es de cuando estuvo en PonyFútbol en 1994 en Medellín, con la Turbuina Trellez en el Atanasio Girardot, otra con Juan Pablo Ángel. Esta otra es cuando estaba empezando en Once Caldas y quedaron campeones en la Sub-20”, relató.

Esta base familiar sólida ha sido el cimiento de una trayectoria profesional impresionante. Dayro Moreno, quien regresó a la Selección Colombia como digno representante de su natal Chicoral, Tolima, ostenta el récord de ser el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, con 370 goles marcados hasta el 5 de septiembre de 2025. Su prolífica carrera de más de dos décadas lo ha visto brillar en clubes como Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios y Junior en Colombia, y también internacionalmente con Xolos de Tijuana en México. A sus casi 40 años, Dayro Moreno sigue activo, consolidando su legado.

