Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ARGENTINA VS VENEZUELA
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
COLOMBIA VS. BOLIVIA EN VIVO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / María Claudia Tarazona recordó el amor de Miguel Uribe por la Selección Colombia en pleno partido

María Claudia Tarazona recordó el amor de Miguel Uribe por la Selección Colombia en pleno partido

"Así te gustaba ver a tu Selección", recordó la mujer compartiendo una imagen familiar que demuestra la pasión de Miguel Uribe por el fútbol.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 04, 2025 08:34 p. m.
Comparta en:
Miguel Uribe
Miguel Uribe era un apasionado por el fútbol -
Foto: Redes Miguel Uribe