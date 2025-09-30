Hallan sin vida en Antioquia a Victoria Strauss, mujer trans activista y profesora universitaria

Durante la noche de este lunes 29 de septiembre se confirmó el hallazgo sin vida de Victoria Strauss, una reconocida mujer trans activista y profesora universitaria quien había sido reportada como desaparecida horas antes en Antioquia. Según se conoció, el cuerpo de Strauss, quien se desempeñó como consejera de paz entre 2017 y 2019 y era una reconocida voz del activismo LGBTIQ+ en Colombia, se localizó en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín.

Harley Córdoba, defensor de derechos humanos y director de la Alianza LGBTIQ de Antioquia, informó que la Secretaría de Derechos Humanos de la alcaldía de Medellín confirmó que habían hallado el cuerpo de Victoria Strauss. "Triste noticia para activismo, para el movimiento disidencias sexuales y para Medellín", escribió Córdoba.

La alerta por la desaparición de Victoria se activó durante este lunes en la tarde, cuando se reportó que había sido vista por última vez en el barrio Villa Hermosa, en la Comuna 8, en la ciudad de Medellín.



WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL