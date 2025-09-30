En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hallan sin vida en Antioquia a Victoria Strauss, mujer trans activista y profesora universitaria

Hallan sin vida en Antioquia a Victoria Strauss, mujer trans activista y profesora universitaria

Strauss fue consejera de paz entre 2017 y 2019. Su muerte ha causado conmoción en ese departamento, donde organizaciones y otros activistas han exigido justicia.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 30 de sept, 2025
Victoria Strauss.
Victoria Strauss.
Archivo particular

