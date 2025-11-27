Mujer reveló lo que se siente estar en coma: "Estaba como en el limbo"

La plataforma de videos cortos TikTok se ha convertido en el epicentro de historias personales que tocan fibras sensibles, y pocas han generado tanto revuelo y consuelo como el testimonio de Claudia Galdamez, una joven guatemalteca que decidió contar detalles de lo que vivió estando en coma.

A través de dos videos, la joven compartió un interesante testimonio detallando qué se siente, cómo perciben los pacientes el tiempo y, crucialmente, si pueden escuchar a sus seres queridos mientras su cuerpo se encuentra en un estado de inconsciencia profunda. Sus palabras se hicieron virales y se han convertido en consuelo para muchas personas con familiares en coma, pero también en declaraciones reveladoras para los médicos.



¿Qué se siente estar en coma?

"Yo sentía que estaba como en el limbo", indicó la mujer en sus declaraciones. Galdamez detalló que terminó en coma por un grave accidente vehicular y que, a pesar de estaba con los ojos cerrados e intubada, podía ver la habitación del hospital en el que estaba y que no experimento dolor ni miedo a lo largo del tiempo que estuvo en esa situación.

La joven detalló que "no sentí el tiempo, ni los días que pasaban, eran como momentos y cuando desperté sentí que solo había parpadeado muy lento". Sin embargo, sí reveló que a lo largo de ese tiempo vivió experiencias que ahora podrían describirse como paranormales.



Aseguró que un día la visitó una enfermera que la calmó bastante cuando ella estaba suplicando por un vaso de agua, cuando despertó se dio cuenta que la enfermera no existía y ahora cree que se trató de un "ángel". Luego señaló que veía a un policía de pie en el pasillo, aunque este nunca la miraba a ella. "Los médicos me dijeron que días antes de yo llegar, habían atendido a un policía. Él murió".



Por otro lado, también dijo que vio a una pareja de "viejitos", ella estaba cubierta por una manta y él lloraba consolándola. Cuando despertó supo que la pareja también estaba en el hospital, la mujer estaba en coma por hipotermia y su esposo estuvo acompañándola todo el tiempo.



¿Escuchó a sus familiares?

Una de las preguntas que más le hicieron los internautas a Claudia Galdamez tras conocer su testimonio es si había podido escuchar lo que sus familiares le decían cuando la visitaban. La mujer reveló que, aunque ella no sabía que estaba en coma, sí pudo escuchar algunas de las palabras que sus papás le decían cuando iban a verla.

"Es algo raro porque cuando desperté del coma, a pesar de que yo estaba viendo que estaba en una habitación de hospital, que estaba entubada y que obviamente algo grave me había pasado, mi lógica todavía no funcionaba porque yo no comprendía que había tenido un accidente, pero una de las primeras cosas que pregunté fue dónde estaban durmiendo mis papás porque unas de las cosas que me dijo mi papá fue: 'estamos afuera, estamos durmiendo en el carro, no te preocupes, aquí estamos", recordó.

Curiosamente, señaló que su papá le contó que un día, en medio del desespero, él se despidió de ella, pero ella no se acuerda de esas declaraciones de su progenitor. También reveló que despertó tranquila porque sabía que las personas que se accidentó estaba bien, "porque eso era algo que mi hermana me había dicho mientras yo estaba en coma para que yo no me preocupara".

Para finalizar, la mujer le envió un mensaje de apoyo a todas esas personas que tienen o tuvieron a algún ser querido en coma, asegurándoles que seguramente escuchó todas las palabras que le dijeron mientras estaba inconsciente. El testimonio de Claudia se ha viralizado rápidamente, con el video inicial acumulando más de 687.1K "Me gusta" y miles de comentarios, proporcionando una "curita al corazón" para muchos familiares.

