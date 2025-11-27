Furor por nueva temporada de Stranger Things causó caída de Netflix y estos fueron los memes

Para muchos la emoción por el lanzamiento de la quinta temporada de la popular serie de ficción Stranger Things se vio interrumpida por problemas técnicos en la plataforma de Netflix, lo que demostró el fenómeno cultural en lo que se ha convertido esta producción. Minutos después de la hora programada para la publicación del primer episodio, numerosos usuarios reportaron una caída masiva de la plataforma.



¿Cómo fue la caída de Netflix por el estreno de Stranger Things?

El incidente se registró a las 8:00 p.m, coincidiendo con el inicio de la proyección de la nueva entrega. Varios de los seguidores que intentaban acceder al servicio se encontraron con un mensaje de error que indicaba: "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud". Los reportes de la interrupción se hicieron visibles inmediatamente en redes sociales, incluyendo X, donde se especulaba que la plataforma habría colapsado debido a la audiencia masiva de seguidores de la serie.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La conexión permaneció inactiva durante un breve periodo, aunque la visión de la serie continuó presentando inconvenientes para algunos espectadores después de ese lapso. Un portavoz de Netflix confirmó a Variety que algunos usuarios experimentaron un problema breve con la transmisión en dispositivos de televisión, pero aseguró que el servicio se recuperó completamente para todas las cuentas. Tras los minutos de inestabilidad, la plataforma reanudó su funcionamiento con normalidad, permitiendo a los usuarios a nivel mundial acceder al primer episodio.

Este suceso resalta la relevancia de Stranger Things, una serie que ha capturado la atención de millones desde el lanzamiento de su primera temporada en el 2016 y se ha posicionado como una de las producciones más queridas y populares de la plataforma de streaming. La anticipación era especialmente alta, dado que los seguidores esperaron más de tres años desde la emisión de la cuarta temporada.



Es importante señalar que esta no es la primera vez que Netflix se ve superada por el tráfico generado por la serie. En julio de 2022, la plataforma también experimentó una breve indisponibilidad tras el lanzamiento de los episodios finales de la cuarta temporada. Este patrón subraya el poder de convocatoria de la historia que sigue a los jóvenes de Hawkins en su lucha contra el villano Vecna y el Upside Down.



¿Cuándo salen los próximos episodios de la quinta temporada de Stranger Things?

La quinta temporada marca el inicio del fin de la serie. Los nuevos episodios muestran a Hawkins en cuarentena militar tras un fuerte terremoto y la apertura de varios portales, mientras los protagonistas, incluyendo Eleven (Once), se preparan para el enfrentamiento final.



La temporada final está compuesta por ocho episodios y, siguiendo una estrategia de lanzamiento escalonada, se dividirá en tres partes:



Volumen 1 : Estrenado el 26 de noviembre de 2025, compuesto por tres episodios.

: Estrenado el 26 de noviembre de 2025, compuesto por tres episodios. Volumen 2 : Programado para el 25 de diciembre de 2025, con tres episodios más.

: Programado para el 25 de diciembre de 2025, con tres episodios más. Capítulo final: Se emitirá el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con la víspera de Año Nuevo.

Los mejores memes por la caída de Netflix

actualizando netflix para ver si ya subieron el vol. 1 de stranger things 5 #StrangerThings5 pic.twitter.com/B8CpXtykvS — alejo (@alejandropgrc) November 27, 2025

Publicidad

Netflix fixing the servers be like. pic.twitter.com/lX4x6XEgBR — Alpha Ape (@0xAlpha_Ape) November 27, 2025

me pressing play on vol 1 before netflix crashes pic.twitter.com/lRQYbKvFvO — luɥ ɟo oǝɔ | TONIGHT (@011scenes) November 26, 2025

Publicidad

Ya estaba lista para ver Stranger Things y Netflix se cayó 😭😭😭 pic.twitter.com/tHu49wLz6I — ℑ𝔳𝔬𝔫𝔫𝔢 ⋆˖ ࣪⭑ (@Ivonne_Mellark) November 27, 2025

A pesar del breve tropiezo técnico, la masiva afluencia de espectadores para el lanzamiento de Stranger Things 5 demuestra el estatus de la serie como un fenómeno cultural que ha sido capaz en dos ocasiones de saturar la infraestructura de una de las plataformas de streaming más grandes del mundo.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL