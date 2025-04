Lina Tejeiro reveló que su "peor beso" fue con uno de los protagonistas de Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Lina Tejeiro ha atrapado millones de corazones colombianos con su protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre con el personaje de Rosmery Peláez. Cada noche la actriz llanera destaca por su actuación y la historia de su personaje en esta nueva versión de la telenovela, trabajo en el que brilla junto a sus compañeros Variel Sánchez y Juan Guilera, con quienes se ha besado frente a las cámaras.

¿Cuál ha sido el peor beso de Lina Tejeiro?

En una entrevista la actriz de 33 años reveló que en medio de las grabaciones de esta producción de Caracol Televisión tuvo su peor beso. Cabe resaltar que su personaje Rosmery Peláez en la historia se besa con Brayan Ferreira, interpretado por el colombiano Variel Sánchez , y también con Andrés Galindo, interpretado por el argentino Juan Guilera . Uno de ellos, según la famosa, le dio su peor beso.

"Fue en una escena con Variel (Sánchez)", confesó la llanera. Lina Tejeiro detalló que ocurrió en una de las primeras jornadas de grabación, aunque con su colega ya se conocía de años atrás y tenían una muy buena relación, no lograron tener un buen primer beso. "Llevábamos como dos días rodando y teníamos que darnos un beso. No teníamos la confianza y no nos habíamos besado por primera vez y nos besamos súper mal, nos besamos horrible".

El mismo Variel Sánchez coincidió con Lina Tejeiro y detalló que no lograron coordinar cómo debían besarse frente a las cámaras. "Cuando nos fuimos a dar el beso eso fue horrible porque parecíamos dos pescados ahí y fue como: '¡no puede ser, esto no se puede ver así!", aseguró el actor. Tejeiro agregó que "los dos parecíamos pescados, abríamos la boca al mismo tiempo. Cortaron y le dije: '¡usted besa horrible Variel!' y él me dijo: 'usted aprenda a besar'".

Publicidad

La actriz llanera aseguró que en ese momento tuvo que hacer una pausa con su colega y hablar con Variel para organizar cómo debía ser su beso. Aunque el actor señaló que los besos son algo "inconsciente", ellos tuvieron que planearlo muy conscientemente para hacerlo bien. "Al final nos coordinamos, salió bien. Ya nos aprendimos a besar, pero ese día dije: 'nunca me habían besado tan mal', indicó Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro casi rechaza el protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre

En una entrevista en el podcast de Vos Podés la actriz llanera recordó que la propuesta para este personaje llegó en un momento de su vida profesional en el que estaba "conflictuada". Tejeiro recordó que "cuando me llaman al casting digo, 'de una', pero en medio de todo venía muy cansada de otro proyecto". Según el relato de la famosa, estaba trabajando en un proyecto muy exigente y, además, llevaba mucho tiempo sin actuar y repasar libretos, por lo que lo que más deseaba en ese momento eran unas vacaciones.

Publicidad

"El casting era el martes, pero yo llamo a mi mánager y le digo: 'no lo voy a hacer' y ella me dice: 'bueno, como quieras', pero yo la conozco y no le gustó". Lina Tejeiro señaló que su plan cuando terminara el proyecto anterior era "me tomó dos o tres meses de vacaciones, me voy a una playa". Aseguró que esa noche tuvo muchas pesadillas con "una voz que me decía: 'Desagradecida'".

Para la actriz esa fue la clave para pensar que este personaje "es algo que llevo esperando 22 años" y decidió prepararse para el casting. Llegó el día del casting para Nuevo Rico, Nuevo Pobre y la famosa señaló que pensó que no iba a quedar. "Lo presenté, me equivoqué dos veces, me costó memorizar las escenas, terminé y dije 'me fue como el cul*'. A la semana me llama mi mánager, nunca había sido tan rápido, y me dice: 'Hola, Rosmery'".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co