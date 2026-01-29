Laura Tobón reveló cuál fue la etapa más vulnerable de su vida: "Si me irrespetan, me voy"

Detrás de la imagen pública de Laura Tobón, que muchos asocian con éxito y estabilidad, hay toda una historia atravesada por rechazos, inseguridades y decisiones difíciles. Así lo reveló en una nueva entrega de Lo Más Viral, donde habló sobre los "no" que marcaron su inicio en el modelaje, su experiencia personal en televisión y redes sociales, y decisiones de vida relacionadas con la maternidad y la exposición pública.

Los "no" que más han marcado la vida de Laura Tobón

Uno de los momentos que más la marcó ocurrió cuando tenía entre 18 y 19 años y daba sus primeros pasos en el modelaje. En esa etapa, recibió un "no" rotundo para participar en un desfile de una diseñadora reconocida, debido a que no cumplía con las medidas exigidas en ese momento. "Por mi cadera me acuerdo de un 'no' rotundo a un desfile de una diseñadora muy importante. No me aceptaron porque no tenía una cadera de 90", expresó, al recordar uno de los episodios más duros de su etapa como modelo.

Ese rechazo ocurrió en una época en la que el modelaje estaba regido por estándares estrictos. Tobón explicó que, en los años 2010 y 2011, las medidas corporales definían oportunidades y cerraban caminos. "Uno empieza a creer que está mal por no tener estas medidas. Es cuando a uno lo pone a pensar demasiado. Y yo creo que parte de mi exigencia conmigo misma desde tan chiquita fue también a raíz de esto, de que me dijera 'no, no puedes porque no tienes. No, porque no eres lo suficientemente preparada'", afirmó.



Ese no, lejos de detenerla, terminó convirtiéndose en un motor. "Entonces fui generando muchos traumas emocionales donde si me dicen que no, pues voy a lograr esas metas, que a la larga está bien que a uno le digan que no porque te pone a ti en la tarea de retarte a ti mismo", señaló. Pero las exigencias no se limitaron al mundo laboral. Durante su infancia y adolescencia, Tobón también enfrentó episodios de bullying que dejaron huella.



"Parte de mi historia es ese bullying que yo pude vivir por muchos años en el colegio y fue que me criticaron mucho por mi físico y por muchos años yo fui desarrollando un pequeño trauma en mi cabeza", contó. Para ella, el punto de quiebre llegó alrededor de los 20 años, cuando decidió dejar de permitir que las opiniones externas definieran su valor. "Esa fuerza y esa valentía y esas agallas que yo tengo hoy en día. Yo creo que también fue a la hora que yo decidí taparme los oídos y reírme de la gente que se burlara de mí por mi tamaño"



La nueva etapa en la vida profesional de Laura Tobón

A sus 36 años, Laura Tobón se encuentra atravesando un momento de transición profesional. La presentadora explicó que en 2026 planea apostar por un proyecto propio que reúne su experiencia en televisión y su actual presencia en plataformas digitales. Se trata de La Tobón Show, un formato que, según explicó, comenzó a construirse en silencio durante más de un año y que busca ofrecer un espacio de entretenimiento con entrevistas y retos dinámicos.

"Vamos a tener dinámicas, retos, juegos, donde personas y nuevas generaciones se conecten. Les va a gustar mucho este formato porque vamos a hablar de lo que viene, de lo actual, lo que está en las redes sociales. Ya nada se queda por mucho tiempo, todo es efímero. Vamos a estar en constantes cambios, vamos a hacer diferentes sets con invitados que marquen, por supuesto, la historia de nuestro país. Quiero que este sea el show icónico de Colombia, donde se puedan sentir 'chéveres', que van a pasar un buen rato", indicó.

Aunque el lanzamiento marca un nuevo comienzo, Tobón reconoce que el miedo sigue presente. "Estoy muerta del susto", confesó sin rodeos. "Es una apuesta que estamos haciendo como familia, porque mi equipo es mi familia". Para ella, el temor es parte del proceso. "Cada vez que empiezo un proyecto nuevo me pregunto si va a gustar, si va a prosperar. Pero es un reto personal que tenía que asumir".



Los retos que ha enfrentado Tobón con la maternidad

En paralelo a su carrera profesional, su vida personal también ha atravesado momentos complejos, especialmente tras la llegada de su hijo Lucca. La maternidad, según contó, no fue como la imaginaba. "Si yo era nerviosa antes, ahora soy más nerviosa", dijo entre risas, aunque reconoció que el postparto fue una de las etapas más difíciles.

"La parte física me dio muy duro. Llegué a pesar 100 kilos y después de todos mis traumas con el modelaje, verme así frente al espejo fue muy difícil", relató. A esto se sumó una crisis en su matrimonio con Álvaro Rodríguez. Tobón reveló que durante ese periodo su esposo atravesó una depresión que se manifestó en cambios de comportamiento. "Yo decía: este no es mi esposo", recordó.

"En el momento que él me irrespetó, yo dije: yo no voy a tolerar esta vaina. Yo me voy. Chao". Fue Álvaro quien buscó ayuda profesional y recibió un diagnóstico que cambió el panorama. "La psicóloga nos dijo que tenía una depresión severa. Cuando lo medicaron, volvió a ser el Álvaro de antes". Hoy, asegura, su matrimonio está en un momento sólido.

