Los memes que dejó el partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026

La tarde de este martes, la Selección Colombia y Suiza se enfrentaron en los octavos de final del Mundial 2026, un partido que mantiene en expectativa a todo el país por el cupo a los cuartos de final. Con ambos equipos invictos en el torneo y la ilusión de seguir avanzando en la competencia, la emoción no solo se vive dentro del terreno de juego, sino también en las redes sociales.



La importancia del compromiso ha llevado a que cientos de aficionados compartan sus reacciones en plataformas como X, donde desde antes del pitazo inicial comenzaron a aparecer comentarios cargados de humor sobre los nervios que genera el encuentro. Es por eso que los memes no se han hecho esperar y, como ya es costumbre en cada presentación de la Tricolor, se han convertido en otra forma de vivir el partido.

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La Selección Colombia llega a este compromiso en el Estadio BC Place ubicado en Vancouver, Canadá, con un balance invicto luego de disputar cuatro partidos, en los que suma tres victorias y un empate. En su más reciente presentación logró avanzar tras derrotar 1-0 a Ghana con un gol de Jhon Arias.

Suiza, por su parte, también afronta este compromiso sin conocer la derrota en el Mundial 2026, luego de registrar el mismo rendimiento que el conjunto colombiano y conseguir su clasificación tras eliminar a Argelia. Colombia busca clasificarse por segunda vez en su historia a los cuartos de final de una Copa del Mundo, instancia que solo alcanzó en la edición de 2014. Del otro lado, Suiza intenta regresar a esa fase después de más de siete décadas.



ESTAMOS LISTOS PROFE 🙏🏻 VAMOS CON TODA MI SELECCIÓN COLOMBIA 🇨🇴 pic.twitter.com/M5w6ATvLPw — Nati (@pnatiruiz) July 7, 2026

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Vamos Colombia! Eres la única esperanza que tenemos los Latinos 🇨🇴 pic.twitter.com/I6WlD1FR3k — ᥫ᭡。⋆ (@cinnthyaaxo) July 7, 2026

Además del resultado, el vencedor de este compromiso avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Argentina, un posible duelo que despierta una expectativa adicional entre los hinchas colombianos, quienes ven en ese eventual encuentro una oportunidad de revancha deportiva tras la final de la Copa América que ganó la Albiceleste.

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En el primer tiempo finalizó con empate, con una selección Colombia que marcó la diferenci en búsqueda de la anotación.

Entre los jugadores que concentran la atención de los aficionados colombianos aparecen Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, mientras que en la selección suiza destacan Johan Manzambi, Embolo y Vargas.

Como ha ocurrido durante todo el recorrido de Colombia en el Mundial 2026, los memes han acompañado cada presentación del equipo nacional. Antes, durante y después de los partidos, las redes sociales suelen llenarse de imágenes, comentarios y publicaciones humorísticas inspiradas en las jugadas, las reacciones de los hinchas y la tensión propia de este tipo de encuentros.

A continuación, algunos de los memes que dejó el partido entre Colombia y Suiza y que comenzaron a circular entre los usuarios en redes sociales.

Te rezo de pie Camilo Vargas 😣😣



pic.twitter.com/IkO72lB9LG — Lorena Guerrero (@GuerreroLorena0) July 7, 2026

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Se acaba el primer tiempo. Colombia y Suiza empatan 0-0



Hora de la vieja confiable. pic.twitter.com/3UJT5cx32M — Katscarey (@KatsCarey) July 7, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co