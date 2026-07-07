El mensaje de Shakira a la Selección Colombia ante partido contra Suiza: "Este Mundial es nuestro"

Ante el importante encuentro entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza en Kansas City en el marco del Mundial 2026, son millones de colombianos que desde diferentes lugares del mundo que le envían fuerza a la Tricolor para pasar a la siguiente etapa del evento deportivo. Entre ellos, desde Boston, Massachusetts, Shakira se unió a la 'ola amarilla' enviando un especial mensaje al equipo nacional.

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La colombiana no solo ha causado impacto con el éxito de 'Dai Dai' su canción oficial para este mundial, sino también con su presencia en algunos partidos a lo largo de estas semanas junto a sus hijos Milan y Sasha. En medio de la preparación para un nuevo concierto, esta vez en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, la barranquillera demostró que no se desconecta del fútbol y mucho menos olvida celebrar a su Selección.



Palabras de Shakira a la Selección Colombia

A través de sus historias de Instagram, la cantante Shakira apareció con la camiseta de la Selección Colombia y les envió un sentido mensaje a todos los jugadores, señalándoles que les comparte desde el lugar en el que se encuentra toda su fuerza para que logren pasar a cuartos de final y que espera que sigan demostrando su talento.

"Hola, mi Sele, aquí los estoy acompañando. Les envío toda mi fuerza, todo mi amor, vamos a mostrarle al mundo ese carácter y ese talento que tenemos los colombianos. Vamos a demostrarles a todos de lo que estamos hechos. Estamos muy cerca y esta es una oportunidad única. Así que vamos Colombia que este Mundial es nuestro", expresó la cantante colombiana.



Pero eso no fue todo, Shakira también publicó en su cuenta de TikTok un nuevo video dedicado a la Tricolor. En la grabación, Shakira está bailando su histórico tema 'Hips Don't Lie', luciendo un pantalón de jean y un top con los colores de Colombia, y en la descripción escribió: "¡Sele, déjame verte moverte como si fueras de Colombia!".



El video, publicado a lo largo del primer tiempo del partido Colombia vs. Suiza, rápidamente se hizo viral en la plataforma, donde los seguidores de la colombiana celebran ver públicamente su apoyo a la Selección Colombia. "La verdadera reina"; "Orgullo colombiano"; "obvi como siempre apoyando a Shaki"; "Ella siempre está en su prime"; "La más grande de este país", se lee en diferentes reacciones.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co