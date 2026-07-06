La historia de Toby, el gato con 28 dedos que encontró un hogar y un récord Guinness

A menudo se dice que los gatos tienen varias vidas, una creencia popular que suele atribuirse a su capacidad para saltar, correr, mantener el equilibrio y desenvolverse con facilidad en distintos entornos. Gran parte de esas habilidades dependen de sus patas, que, según especialistas de Purina, les permiten amortiguar los saltos, caminar en silencio, detectar vibraciones y hasta ayudar a regular la temperatura corporal. Sin embargo, un gato de Estados Unidos ha llamado la atención por una característica poco común: tiene 28 dedos, diez más de lo habitual, una condición que le permitió igualar un récord Guinness.



Se trata de Toby Henderson, un gato doméstico que vive en Lansing, Michigan (Estados Unidos) y que fue reconocido por Guinness World Records tras igualar la marca del gato con más dedos registrada hasta ahora.

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Aunque lo habitual es que los gatos tengan 18 dedos, distribuidos en cinco en cada pata delantera y cuatro en cada trasera, existen algunos ejemplares con una condición conocida como polidactilia, que hace que desarrollen dedos adicionales. Ese es el caso de Toby, quien suma 28 dedos y comparte el récord establecido en 2002 por Jake, un gato polidáctilo de Canadá.

La polidactilia es una condición hereditaria que hace que un animal (o persona) nazca con más dedos de lo normal. De acuerdo con la organización International Care estos dedos extra pueden ser pedacitos de carne o dedos completos y funcionales y aunque generalmente no son un riesgo, depende de cada caso.



Toby llegó a la vida de Delaney Henderson cuando apenas tenía 10 meses. La joven buscaba un compañero para Connie, su otra gata polidáctila, que también tiene dedos adicionales en sus patas delanteras.



Según contó a Guinness World Records, en el perfil de adopción de Toby no se mencionaba que tuviera más dedos de lo normal. Sin embargo, durante la conversación con su madre adoptiva surgió el tema de sus patas y, desde ese momento, Delaney sintió que debía conocerlo.

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"Cuando vi sus dedos por primera vez, ¡no podía creer lo que veía! Como tengo otro gato polidáctilo, esperaba que tuviera pulgares adicionales, pero nada me había preparado para ver las patas de Toby".Aunque sus patas fueron lo primero que llamó su atención, asegura que terminó enamorándose de su personalidad.

"Tuve la intuición, cuando lo conocí, de que estaba destinado a estar en mi vida, y estoy muy agradecida de haberle dado un hogar para siempre". Actualmente, Toby vive junto a Delaney, su pareja y Connie, en un hogar donde encontró estabilidad después de ser adoptado.

An adorable 10-month-old kitten named Toby Henderson (USA) has tied a longstanding Guinness World Records title for the most toes on a cat - 28!



Toby, who belongs to Delaney Henderson, recently found his forever home in Lansing, Michigan. He lives alongside his loving parents… pic.twitter.com/MSAY0TfU98 — Guinness World Records (@GWR) June 30, 2026

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De un gato tímido a un compañero lleno de energía

Durante sus primeros días en casa, Toby era un gato reservado y le costó adaptarse al nuevo ambiente. Con el paso del tiempo esa actitud cambió por completo.

Según relata su dueña, hoy es un gato muy activo, juguetón y curioso. Le gusta utilizar los muebles como trampolín y correr detrás de cualquier objeto que despierte su interés.

Otra de sus grandes pasiones es la comida. Delaney contó que suele morder los empaques de las golosinas y maúlla apenas escucha abrir la puerta de la despensa.

Cuando deja de jugar, su comportamiento también cambia. "Cuando no está lleno de energía, es un verdadero bebé. Le encantan los mimos, ronronea en cuanto lo tocas y se duerme entre mis piernas cada vez que estoy en el sofá. Es un gatito muy especial y dulce, y tenemos mucha suerte de tenerlo en nuestra familia".

Guinness World Records

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Sus dedos adicionales no afectan su salud

Una de las preguntas que más recibe Delaney tiene que ver con la condición física de Toby y si sus dedos adicionales representan algún problema.

"Está en perfecto estado de salud y, aparte de un buen recorte de uñas —¡tiene 30 garras!—, es un gatito normal sin ningún problema".Aunque reconoce que no existe evidencia de que sus dedos extras le otorguen ventajas, le gusta pensar que esa característica le ayuda cuando juega o se lanza sobre sus "presas" durante sus momentos de diversión.

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Además de celebrar el reconocimiento obtenido por Toby, Delaney aprovechó la oportunidad para invitar a quienes desean tener una mascota a considerar la adopción.

Tanto Toby como Connie llegaron a su hogar a través de grupos de rescate, una experiencia que, según afirma, transformó la vida de toda la familia.

Gracias a sus 28 dedos, Toby igualó un récord Guinness que permanecía vigente desde hace más de dos décadas. Sin embargo, para su familia, el reconocimiento es solo una parte de su historia. Lo más importante, aseguran, es que el gato encontró un hogar donde su singular apariencia pasó a un segundo plano frente a su carácter afectuoso y la compañía que brinda cada día.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co