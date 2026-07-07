Novia de James Rodríguez comparte foto especial junto a Salomé Rodríguez antes de Colombia vs. Suiza

Los colombianos esperaban con gran expectativa el partido entre Colombia y Suiza en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Momentos previos al encuentro de ambas selecciones en Kansas City, una foto relacionada con el entorno de James Rodríguez emocionó a los seguidores del capitán colombiano. Se trata de una imagen en la que demuestra que al futbolista lo apoyan de cerca sus seres más queridos: su mamá María del Pilar Rubio, su hijo Samuel, su hija Salomé Rodríguez y su novia Luisa María Duque.



La especial foto que compartió la novia de James Rodríguez

Luisa María Duque se ha convertido en un personaje público muy querido por los colombianos y especialmente por los seguidores de James Rodríguez, luego de que se confirmara que sostienen una relación amorosa. Aunque son pocos los detalles que comparten sobre su relación públicamente, cada pequeño gesto que demuestra el amor entre los dos genera sensación en las plataformas digitales.

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Previo al partido Colombia contra Suiza, Duque sorprendió a sus seguidores con una nueva postal sobre la Copa Mundial 2026. La modelo ha estado compartiendo postales y videos de la manera en la que apoya a la Selección Colombia en cada partido de este Mundial, pero sin duda las que más interacciones y aplausos han generado son aquellas en las que aparece junto a Salomé Rodríguez, la hija mayor del mediocampista y fruto de la relación que sostuvo con Daniela Ospina.

A través de sus historias de Instagram, Duque compartió la publicación de una amiga en la que se ve toda la comitiva que acudió al encuentro de la Selección Tricolor contra Portugal. En la imagen Luisa María se ve en el centro del vehículo, rodeada por importantes personajes de la familia Rodríguez como María del Pilar Rubio, Samuel y Salomé Rodríguez, confirmando de esta manera la buena relación que sostiene con el entorno del futbolista.



Foto: @luisamariaduque11

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Pero esta no es la primera vez que Luisa María Duque demuestra la conexión que tiene con la primogénita de James Rodríguez. La modelo ha impactado de manera positiva el mundo digital al compartir videos junto a Salomé y mostrando que no solo están conectadas por su amor por el futbolista, sino porque comparten gustos en común, como el baile y el uso de las plataformas digitales.

Días atrás, Duque compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que estaba junto a Salomé Rodríguez intentando realizar un trend de la red social. Ambas aparecieron con la camiseta de la Selección Colombia y comparten risas cuando alguna de las dos se equivoca. Los comentarios celebraron la relación entre las dos y hasta disiparon rumores: "Yo pensaba que no se llevaban bien"; "Parecen hermanas"; "Bellas, la hija y la mujer del 10"; "Las más lindas de mi Capi 10", se lee en algunas de las reacciones.

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¿Quién es Luisa María Duque?

La modelo y creadora de contenido pereirana de 22 años ha construido una carrera consolidada al colaborar con importantes marcas y tener muchos seguidores atentos a sus contenidos de moda y estilo de vida. Desde hace algunos meses, la mujer empezó a ser noticia cuando crecieron los rumores sobre su relación con el mediocampista colombiano.

Poco se sabe sobre los inicios de esta relación amorosa, pues James Rodríguez desde hace varios años decidió mantener en privado los detalles sobre su vida personal, especialmente la parte amorosa. Pero se estima que la pereirana y el cucuteño empezaron a salir a mediados de 2025, cuando la modelo y el deportista coincidieron por temas laborales en México, país en el que empezaron a conocerse las primeras fotos de sus salidas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co