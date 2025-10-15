"Argentina eliminó a Colombia, no importa cuando leas esto": memes del partido del Mundial Sub-20

La Selección de Colombia perdió ante la de Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en el estadio Nacional de la ciudad de Santiago de Chile. Con un gol del argentino Mateo Silvetii, quien aprovechó los espacios dejados en defensa por los zagueros de nuestro país, los albicelestes sacaron a la tricolor del camino.

La derrota le recordó a los usuarios en redes sociales la final de la Copa América en la que también, el seleccionado de Argentina, esta vez el de mayores, logró asegurar la victoria ante Colombia con un solo gol. Los memes no faltaron durante y después del partido con el que los colombianos le dijeron adiós al Mundial Sub-20.

Gol de Argentina y pierde la selección Colombia.



Noticia en desarrollo...

