Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "Argentina eliminó a Colombia, no importa cuando leas esto": memes del partido del Mundial Sub-20

"Argentina eliminó a Colombia, no importa cuando leas esto": memes del partido del Mundial Sub-20

La Selección de Colombia perdió ante la de Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20, que se dio este miércoles 15 de octubre. Vea algunos de los memes del partido.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de oct, 2025
Los usuarios reaccionaron a la derrota del seleccionado de Colombia ante Argentina.
Redes sociales

