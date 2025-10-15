YouTube se cayó a nivel mundial y las redes sociales no perdonan con los memes

Publicidad
Durante la tarde de este 15 de octubre, YouTube presentó fallas técnicas que afectaron tanto la versión web como la aplicación móvil. De acuerdo con los reportes recopilados por la página Down Detector, el número de quejas aumentó de manera significativa en cuestión de minutos, alcanzando cerca de tres mil informes globales.
Los principales inconvenientes, según los datos de la plataforma de monitoreo, se concentraron en tres frentes: un 44% de los usuarios señaló problemas con los servidores, un 34% mencionó errores en la aplicación y el 22% restante reportó dificultades para acceder desde navegadores web.
Aunque el equipo de Google aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del incidente, la caída se produjo en una jornada de alto tráfico digital. En paralelo, se desarrollaba el Victoria's Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos más esperados del año en transmisiones en línea, y coincidía con el partido Colombia vs. Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20, dos acontecimientos que pudieron haber incrementado la demanda de usuarios dentro del sitio.
Y como suele suceder en estos casos, la caída de YouTube rápidamente se convirtió en tendencia global.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co