Cámara aprobó presupuesto para 2026, mientras que en el Senado se suspendió debate: ¿qué sigue?

Luego de siete horas de discusión en el Congreso de la República, la plenaria del Senado de la República suspendió el debate del Presupuesto General de la Nación para 2026 debido a la falta de quórum. Por otro lado, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto por un valor de 546,9 billones de pesos, de los cuales 16,3 billones provendrían de la reforma tributaria.

La suspensión en el Senado ocurrió justo cuando se esperaba comenzar la discusión de los artículos que no contaban con proposición, que son cerca de 91. Sin embargo, no se alcanzó el número de votos suficientes para continuar el debate. Solo 34 senadores estaban presentes, siendo necesarios cerca de 53 para mantener la discusión.

La jornada estuvo marcada por el debate sobre la redistribución de recursos prevista en este segundo debate. Varios entes y entidades experimentaron adiciones significativas, ya que ahora se plantea que la Procuraduría reciba más de 600.000 millones de pesos, mientras que al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se le adicionarían cerca de 300.000 millones de pesos. Otras entidades que recibieron adiciones incluyen las universidades públicas, MinTIC, MinDeporte y MinComercio.



En contraste, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) sufrió una reducción de recursos. Una de las denuncias más sonadas se centró en la Defensoría del Pueblo, la cual, según los reportes, no cuenta con recursos suficientes para realizar trabajo de campo durante el próximo año.

Senadores de la oposición, principalmente del Centro Democrático y Alianza Verde, expresaron su desacuerdo con estas adiciones, cuestionando específicamente la necesidad del Dapre de contar con 300.000 millones de pesos adicionales. Esta oposición llevó a que algunos legisladores buscaran activamente la ruptura del quórum, mencionando que incluso preferirían que el presupuesto se mantuviera en la versión aprobada en el primer debate (en las comisiones conjuntas con la Cámara) y no en la que se estaba discutiendo en el Senado.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó y trató de justificar las adiciones. Ávila defendió que las decisiones se dieron en el marco de una concertación con el Congreso. Señaló que este ejercicio de acuerdos y construcción del presupuesto, que observa vacíos y prioridades, envía un mensaje al país de que "el Congreso es un actor partícipe y fundamental en las decisiones de las finanzas públicas y de la construcción del presupuesto nacional".

El debate en el Senado quedó nuevamente citado para este jueves a las 9 de la mañana. Uno de los mayores desafíos es lograr conformar el quórum, dado que muchos congresistas ya tienen viajes programados a sus territorios. El plazo máximo para aprobar el presupuesto es antes del 20 de octubre.



Cámara de Representantes aprobó el presupuesto para 2026

En contraste, el debate del presupuesto para 2026 sí avanzó en la Cámara de Representantes, donde se aprobó la ponencia. Sin embargo, el inicio de la discusión en la Cámara también tuvo reparos. El debate comenzó en medio de reclamos por la ausencia de un documento crucial, que debía ser entregado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y que define los recursos asignados a cada región. Los representantes manifestaron que sin dicho documento no se sentarían a debatir.

El documento fue finalmente radicado alrededor de las 3:30 de la tarde, lo que permitió retomar la plenaria. Algunos congresistas manifestaron su descontento por la disminución de recursos que se destinarían a regiones específicas, citando como ejemplos a Guainía y el Meta.

A pesar de los reparos, la discusión avanzó tras la aprobación del informe de ponencia del presupuesto con 83 votos a favor. Según el proyecto que fue aprobado por la Cámara, 358.1 billones de pesos se destinarían para funcionamiento, $100 en el pago de la deuda y $ 88.4 billones en inversión.

