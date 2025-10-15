En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Cámara aprobó presupuesto para 2026, mientras que en el Senado se suspendió debate: ¿qué sigue?

Cámara aprobó presupuesto para 2026, mientras que en el Senado se suspendió debate: ¿qué sigue?

El presupuesto que se discute en el Congreso tiene un valor de 546,9 billones de pesos, de los cuales 16,3 billones provendrían de la reforma tributaria.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Presupuesto General de la Nación 2026: avanza debate en Congreso

Publicidad

Publicidad

Publicidad