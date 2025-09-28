Miss Universe Colombia 2025: Vanessa Pulgarín es la nueva reina nacional rumbo a Miss Universo

Publicidad
La gala final de Miss Universe Colombia 2025 se realizó este 28 de septiembre de 2025, con una coronación que define quién llevará la banda y la corona del país en el concurso internacional. Las 28 candidatas, representantes de distintos departamentos del país, desfilaron por la pasarela en trajes que reflejan tanto la cultura regional como la esencia del certamen.
La ceremonia de coronación de Miss Universe Colombia 2025 define el nombre de la nueva mujer que representará a nuestro país en Miss Universe, certamen de belleza que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. Las participantes enfrentaron durante varias semanas diversas pruebas de evaluación que incluyeron habilidades comunicativas, dominio de un segundo idioma, etiqueta social, actividad física, modelaje, pasarela, entre otros.
El jurado dio a conocer el nombre de la nueva soberana nacional: Vanessa Pulgarín Monsalve, representante del departamento de Antioquia, fue coronada como Miss Universe Colombia 2025. La final estuvo disputad entre las representantes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Magdalena, Risaralda y Santander. Con este nombramiento, Pulgarín será la encargada de representar a Colombia en el certamen internacional de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia.
Vanessa Pulgarín Monsalve, nacida en el departamento de Antioquia, ha recorrido un camino extenso en el modelaje y los certámenes de belleza. Hoy, tras ocho años de su participación en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2017, donde ocupó el segundo lugar, Pulgarín regresó a la competencia y se llevó la corona en la noche de este domingo para participar en Miss Universe.
En su primera participación, Vanessa se destacó por su preparación y desempeño, lo que le permitió representar al país en Miss Internacional. Aunque su nombre figuraba entre las favoritas en predicciones previas al evento, no logró ubicarse en el grupo de finalistas. A pesar de ello, su paso por el certamen internacional fortaleció su perfil y le permitió seguir creciendo en la industria del modelaje.
Según indicó Miss Universe Antioquia, Vanessa se desempeñó como modelo en Australia, donde residió por varios años y enfrentó desafíos relacionados con el idioma, la competencia profesional y el choque cultural. Su proceso de adaptación no fue inmediato, y tuvo que enfrentarse a múltiples rechazos antes de encontrar oportunidades. Con el tiempo, logró posicionarse y construir una reputación como modelo en ese país.
Actualmente es socia de un mercado de productos saludables y de un gimnasio en Medellín, y lanzó su propia marca de ropa deportiva. Además, su estilo de vida está marcado por la práctica constante del running y el pádel, dos disciplinas que ha incorporado a su rutina diaria. También ha colaborado con fundaciones enfocadas en la infancia, la educación y la atención a personas mayores, y ha participado en proyectos de construcción de viviendas para campesinos en zonas rurales del país.
Las elegidas son representantes de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Estas son las 28 candidatas a Miss Universe Colombia:
Para ser parte del certamen Miss Universe Colombia 2025, las aspirantes debieron cumplir con una serie de requisitos establecidos por la organización, entre ellos:
