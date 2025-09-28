En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Miss Universe Colombia 2025: Vanessa Pulgarín es la nueva reina nacional rumbo a Miss Universo

Miss Universe Colombia 2025: Vanessa Pulgarín es la nueva reina nacional rumbo a Miss Universo

La ganadora fue coronada la noche del domingo 28 de septiembre y llevará la banda tricolor al certamen internacional que se celebrará en Tailandia este noviembre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de sept, 2025
Vanessa Pulgarín Monsalve
Vanessa Pulgarín es la nueva reina nacional rumbo a Miss Universo. -
