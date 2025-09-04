Publicidad

Morat y la FCF presentan 'La Buena Vibra': campaña que une música y fútbol en Barranquilla

La campaña busca invitar a los hinchas a vivir un partido en paz y que celebre la unión con los seres queridos.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 04, 2025 01:31 p. m.
Morat une la música y la pasión por el fútbol.
Crédito Amanda Imm