Retiran más de 11.000 unidades de medicamento para tratar la presión arterial: esta fue la razón

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) reportó el retiro masivo de miles de unidades de un medicamento para tratar la presión arterial. Se trata de un producto del fabricante Glenmark Pharmaceuticals Inc., que tiene su sede en la ciudad de Elmwood Park, estado de Nueva Jersey, en el noreste del país.
La empresa, según lo comunicado por la FDA, retiró del mercado varios lotes de tabletas de fumarato de bisoprolol e hidroclorotiazida (marca Ziac). El retiro por parte de la entidad de vigilancia estadounidense fue clase III, es decir, que se debió a "una situación en la que no es probable que el uso o la exposición a un producto infractor cause consecuencias adversas para la salud".
Las tabletas de fumarato de bisoprolol e hidroclorotiazida que fueron retiradas del mercado son de referencia de 2,5 mg/6,25 mg, pero envasadas en diferentes cantidades:
El medicamento solo se comercializa con receta médica y en total se debían retirar del mercado 11.136 unidades. El retiro masivo se debió a la contaminación cruzada con otros productos. "Las pruebas de muestras de reserva mostraron la presencia de trazas de ezetimiba", reportó la FDA. La ezetimiba es otro tipo de medicamento empleado para la reducción del colesterol, sustancia grasa presente en la sangre que puede obstruir los vasos sanguíneos si sus niveles son demasiado altos.
La FDA reporta los retiros del mercado, que son medidas tomadas por iniciativa propia de la empresa, a solicitud o por orden de la FDA bajo autoridad legal. Estos significan los diferentes tipos de retiros:
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL