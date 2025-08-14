Muere reconocida Miss Universo a los 30 años tras chocar contra un animal en plena carretera

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, perdió la vida a los 30 años como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en julio. La noticia fue confirmada hoy por la Organización Miss Universo y por la agencia de modelos ModusVivendis, con la que inició su carrera. Según indicaron, el siniestro se produjo en una carretera de la región de Tver, al noroeste de Moscú. Ambas entidades emitieron mensajes de condolencia y publicaron imágenes que recordaban su paso por los escenarios internacionales.

Alexandrova viajaba como pasajera en un vehículo conducido por su esposo cuando un alce cruzó repentinamente la vía. El impacto provocó que el animal atravesara el parabrisas, causándole un trauma craneoencefálico severo a la Miss Universo, quien fue trasladada de inmediato al Instituto de Investigación Sklifosovsky, en la capital rusa, donde permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos durante varias semanas. A pesar de la atención médica recibida, no logró recuperarse y murió el 12 de agosto.



Muere Miss Universo Rusia 2017 a los 30 años

La modelo rusa Kseniya Alexandrova murió el 12 de agosto, semanas después de sufrir un accidente automovilístico en la región de Tver. Representó a su país en Miss Universo 2017 y dejó huella en la industria del modelaje. "Esta es una pérdida increíble para todos nosotros. Ksenia fue una de las finalistas más brillantes en los concursos Miss Rusia y Miss Universo. Modelo profesional, psicóloga, buena amiga e inspiración para muchos. Ksyusha, permanecerás en nuestros recuerdos para siempre", se lee en la publicación de la agencia de modelos.

"La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", indicó en una publicación la organización de Miss Universe.



¿Quién era Kseniya Alexandrova, Miss Universo que murió a los 30 años?

Alexandrova comenzó su trayectoria profesional a los 19 años, cuando ingresó a la agencia ModusVivendis. Su carrera tuvo un impulso importante en 2017, al obtener el título de Miss Universo Rusia y representar a su país en el certamen mundial celebrado en Las Vegas, Estados Unidos. En Miss Universo 2017 no logró ubicarse entre las 16 semifinalistas, pero su desempeño fue valorado por su preparación y manejo de idiomas. Hablaba con fluidez inglés y francés, lo que le permitió desenvolverse con naturalidad en entrevistas y actividades previas al concurso.

Además de su faceta como modelo, Kseniya desarrolló una sólida formación académica. En 2016 se graduó en Finanzas, en 2020 realizó estudios en la Escuela Superior de Cine y Televisión, y en 2022 obtuvo un título en Psicología por la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú. También trabajó como presentadora de televisión y participó en eventos culturales y benéficos.

En el ámbito personal, Kseniya se había casado el 23 de marzo de este año. En sus redes sociales solía compartir imágenes de viajes, sesiones fotográficas y momentos de su vida cotidiana. Entre sus publicaciones recientes se encontraban fotografías de una visita a París en 2024.



Laura Barjum se pronunció sobre su fallecimiento

La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones de figuras vinculadas a los certámenes de belleza. Una de las más destacadas fue la de la colombiana Laura Barjum, quien fue primera finalista en Miss Universo 2017. A través de redes sociales, Barjum recordó un encuentro con Alexandrova: "Recuerdo cuando, en un salón lleno de gente, me llamó por mi nombre y me abrazó con una gran sonrisa. No hablábamos hace tiempo, y eso me rompe el corazón".

"¿Qué acaba de pasar?, ¿Qué acabo de leer? Tengo el corazón roto. Después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo (...) Quienes se han sentado a hablar un rato conmigo sobre esta época de mi vida, han escuchado hablar sobre ella. No entiendo nada, pero envío mis más grandes condolencias a su esposo, a su familia y amigos. Vuela alto, hermosa y hasta la próxima", expresó la modelo.

La Organización Miss Universo también publicó un mensaje acompañado de imágenes de su participación en el certamen. Por su parte, la agencia ModusVivendis describió a la modelo como una profesional comprometida, que apoyaba de manera constante las iniciativas solidarias que organizaban, incluso cuando sus compromisos profesionales le impedían participar presencialmente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co