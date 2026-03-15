Adulto mayor de 90 años murió tras ser atropellado por motociclista en presunto estado de embriaguez

Un nuevo siniestro vial registrado en Bogotá ha generado indignación entre los habitantes de la localidad de Engativá, luego de que un adulto mayor de 90 años falleciera tras ser atropellado por un motociclista que, según las primeras informaciones, conducía en presunto estado de embriaguez. El caso, ocurrido en las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales y ha despertado múltiples reacciones de rechazo por parte de la comunidad.



De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos se registraron hacia las 6:00 de la tarde en un barrio de la localidad de Engativá, específicamente en la carrera 132 con calle 63C.

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La víctima fue identificada como Luis Ramírez Barrera, un hombre de 90 años que al parecer se disponía a cruzar la vía cuando fue embestido por una motocicleta.

Según las cámaras de seguridad muestran como el adulto mayor caminaba con su bastón y trataba de cuzar la calle con precaución cuando ocurrió el impacto. Tras el accidente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Engativá; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, un trauma craneoencefálico, falleció poco después de ingresar al centro médico.



El presunto responsable del accidente fue capturado en el lugar de los hechos y permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta estaría en presunto estado de embriaguez al momento del siniestro, una situación que ahora es materia de verificación por parte de las autoridades.



El caso ha causado una fuerte reacción entre los vecinos del sector, quienes aseguran que el accidente pudo haberse evitado. Según relató la periodista Mayra Tenorio, de Noticias Caracol, los residentes calificaron el hecho como un acto de irresponsabilidad por parte del motociclista.

Un adulto mayor de 90 años murió luego de ser atropellado por un motociclista que, al parecer, se movilizaba en estado de embriaguez. El hecho se registró en la localidad de Engativá.



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Las imágenes, que han circulado ampliamente en redes sociales, también muestran el momento posterior al impacto. Tras el choque, el adulto mayor cayó al suelo mientras que la motocicleta y su conductor salieron expulsados hasta golpear contra una pared cercana.

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato para intentar auxiliar a la víctima y al mismo tiempo retener al motociclista mientras llegaban las autoridades.

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La muerte de Luis Ramírez Barrera ha generado especial conmoción entre quienes lo conocían en el sector. De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, el hombre era ampliamente reconocido en la zona por su trayectoria como artista pintor y por el cariño que mostraba hacia su familia, especialmente hacia sus nietos, por eso su muerte representa una tragedia que enluta no solo a sus familiares, sino también a quienes compartían con él en el barrio.

Este hecho se suma a otros siniestros viales recientes que son investigados en la ciudad. Entre ellos se encuentra un caso ocurrido en el sector de Corabastos, donde una persona perdió la vida, incidente en el que involucró a una camioneta, cuyo conductor también estaría en presunto estado de embriaguez, habría causado la muerte de otra persona.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido en Engativá y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que hoy genera indignación entre los habitantes de la capital.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co