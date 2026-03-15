¡Pilas! Trámite de pasaporte en sedes de Bogotá ya no requerirá cita: esto es lo que debe saber

A partir del 16 de marzo, los ciudadanos que deseen tramitar su pasaporte en Bogotá podrán hacerlo sin necesidad de agendar una cita previa. Así lo anunció la Cancillería a través de sus redes sociales oficiales, donde informó que los usuarios podrán acercarse directamente a las sedes habilitadas en la capital para realizar el proceso de expedición del documento.



Según indicó la entidad, quienes requieran el documento de viaje únicamente deberán presentarse en cualquiera de las oficinas disponibles dentro del horario establecido y cumplir con los requisitos correspondientes.

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Las sedes habilitadas para realizar el trámite en la ciudad son la sede Centro, ubicada en la Calle 12C No. 8-27, y la sede Norte, localizada en la Carrera 19 No. 98-03. Ambas oficinas atenderán al público de lunes a viernes en jornada continua desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Con este nuevo esquema, los ciudadanos podrán acercarse directamente a las instalaciones para iniciar el proceso de expedición del pasaporte sin necesidad de ingresar previamente al sistema de citas de la Cancillería. La entidad recordó que el trámite debe realizarse de forma presencial y que es indispensable llevar los documentos exigidos según cada caso.



La entidad confirmó a Noticias Caracol que a partir de este lunes la atención se realizará bajo esta modalidad, y precisó que hasta el momento la decisión de atender sin cita se mantendrá. Para obtener más información, los interesados pueden consultar la página oficial de la Cancillería, donde encontrarán todos los detalles relacionados con el trámite de expedición del pasaporte.



¿Qué documentos necesita para sacar su pasaporte?

De acuerdo con la información publicada por la Cancillería, los mayores de edad nacidos en Colombia, el requisito principal es presentar la cédula de ciudadanía en físico al momento de realizar la solicitud. Mientras que para quienes son mayores de edad pero nacieron fuera del país, además de la cédula deberán llevar el registro civil completo, incluyendo el espacio destinado a notas, en original, sin fotocopias.



También se deberá presentar una copia legible del documento de identidad de la persona que otorga la nacionalidad por parentesco, ya sea padre, madre, abuelo o bisabuelo, según corresponda.

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Los menores de edad también podrán adelantar el trámite, pero deberán asistir acompañados por alguno de sus padres. En estos casos se debe presentar el registro civil completo en original, la tarjeta de identidad si aplica y la cédula física del padre o madre que acompaña al menor. Si el menor nació fuera del país, también deberá presentarse una copia legible del documento de quien le otorga la nacionalidad colombiana.

Además, no es necesario llevar fotografías, ya que estas serán tomadas de forma digital y presencial en la oficina de expedición de pasaportes como parte del trámite, sin ningún costo adicional. Las autoridades recomiendan asistir con peinados sencillos y evitar el uso de joyas o accesorios al momento de realizar el proceso.



¿Cuánto cuesta el trámite del pasaporte?

En cuanto a los costos del documento, la Cancillería informó que en Bogotá el pasaporte ordinario tiene un valor de 190.000 pesos, suma que incluye 111.000 pesos del costo base del documento y 79.000 pesos correspondientes al impuesto de timbre. El pasaporte ejecutivo tiene un costo total de 323.000 pesos, mientras que el pasaporte de emergencia tiene un valor de 192.000 pesos.

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La entidad también recordó que los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en las elecciones al Congreso podrán acceder a un descuento del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte, siempre y cuando presenten el certificado electoral correspondiente.

Respecto a las formas de pago, quienes realicen el trámite en Bogotá podrán cancelar el valor del documento en las sucursales del Banco GNB Sudameris ubicadas dentro de las sedes de pasaportes en el momento en que el funcionario de servicio lo indique. El pago debe efectuarse el mismo día en que se genere la referencia correspondiente; de lo contrario, será necesario generar una nueva referencia con la fecha actualizada.

Además, el pago también puede realizarse mediante tarjetas asociadas a las redes Visa o Mastercard directamente en la oficina de pasaportes, a través de la red de cajeros automáticos Servibanca o mediante la plataforma PSE, siempre que el usuario cuente con una cuenta bancaria habilitada en Colombia para pagos electrónicos.

Tenga en cuenta que este último pago se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a complicaciones tecnológicas, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones que publique la Cancillería a través de sus canales oficiales.

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La Cancillería aclaró que no se reciben pagos a través de plataformas como Daviplata, Nequi o tarjetas Codensa.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co