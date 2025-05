Mujer casi muere tras tomar accidentalmente la orina de una rata: "Nadie tenía explicación"

En TikTok se hace viral el testimonio de una mujer que estuvo a punto de morir por beber por accidente orina de rata. Su relato, aunque trágico, divierte, entretiene y, además, sirve de advertencia para miles de usuarios de la red social a los que les podría pasar lo mismo. La protagonista de esta historia tuvo que pasar varios días en el médico, pero por fortuna se recuperó para poder compartir su experiencia.

¿Qué le pasó?

La mujer, llamada Katherine Silva, compartió esta experiencia en su perfil con varios detalles importantes para prevenir a los internautas y atrapó la atención de muchos con su historia. Contó que esto ocurrió cuando ella tenía 12 años y que "duré dos años hospitalizada y casi me voy con los angelitos y todo por ser una descuidada".

Según detalló, lo que pasó fue porque su colegio quedaba cerca de un terreno baldío en el que había mucha presencia de roedores. También recordó que en ese momento ella se sentía un poco afortunada porque todos sus compañeros de clase se habían cruzado con ratas de ese lugar, pero ella no había visto ni una, lo cual le parecía lo mejor porque le dan bastante asco estos animales.

"Yo estaba haciendo educación física, yo odiaba hacer educación física, y buscaba cualquier excusa para salirme 15 minutos de la clase. Entonces yo me fui a tomar agua y yo tenía la mala costumbre de tomar agua directamente del grifo", contó la mujer y agregó que, justo cuando acercó su boca a la llave para tomar agua, "en ese momento me pasa una rata por la boca".

Silva detalló que en ese momento solo sintió asco, gritó y se lavó la boca, pero a los pocos días su salud empezó a empeorar. "No pasó ni una semana y yo me empecé a desmayar, yo no podía durar media hora de pie porque en una hora me podía desmayar 20 veces". Al ver esos constantes desmayos, sus padres decidieron llevarla al médico.

Tras algunos exámenes, los galenos le explicaron que sus desmayos eran realmente crisis convulsivas, el problema es que los profesionales no se explicaban el por qué. Agregó que entre los exámenes también analizaron su cerebro y que se le estaban quemando las neuronas. Durante todo ese tiempo ella la estaba pasando muy mal porque a sus desmayos se sumaba que todo el tiempo estaba vomitando.

"Me llevaron a un montón de médicos y nadie tenía explicación, decían: 'sabemos que su hija está convulsionando, no es epilepsia, pero no sabemos por qué'", recordó. Finalmente, la llevaron con una doctora que ya había atendido un caso similar y pudo determinar lo que le estaba pasando a la niña. Le diagnosticó Leptospirosis.

¿Qué es Leptospirosis?

Según la Pan American Health Organization, "es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira que se transmite principalmente a través del contacto con la orina de animales infectados, como roedores". Algunos de los síntomas comunes son fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares y en casos más graves puede causar daño renal, hepático y hasta la muerte si no se trata a tiempo.

"La doctora dijo: 'hay que atacar esta bacteria porque se va a empezar a comer el hígado'", una señal bastante negativa dado que la joven ya llevaba varios meses afectada por la bacteria. La joven comentó que a pesar de que se logró determinar que tenía Leptospirosis, los médicos igual no sabía como tratarla porque solo habían tenido un caso y, desafortunadamente, ese paciente murió.

Le recetaron algunos medicamentos, esperando que funcionara y, por fortuna, luego de mucho tiempo de tratamiento en el que ella estuvo principalmente inconsciente, cuando le realizaron más exámenes se determinó que ya la bacteria no estaba en su organismo. Sin embargo, el dejó graves secuelas porque todavía, siete años más tarde, se sigue desmayando, aunque ya no tanto como antes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co