Natalia París en Lo más viral: “Me fascinaba que me dijeran sex symbol, hoy vivo otro momento"

La modelo y DJ Natalia París fue la gran invitada del programa Lo más viral, donde hizo un repaso honesto de su vida personal y profesional. Entre anécdotas de su época dorada en el modelaje y reflexiones sobre el amor, la maternidad y la fama, dejó claro que su historia va mucho más allá de los estereotipos que la han acompañado durante décadas.



De modelo mejor pagada a DJ internacional

París recordó que en los años noventa y dos mil llegó a convertirse en la modelo más cotizada del país. “Llegué a ser la modelo que más cobraba en Colombia. Cobraba duro, porque éramos muy pocas y tenía como ese monopolio. Fue una época súper rica”, confesó.

Hoy, sin embargo, su presente está ligado a la música. Estudió producción y se consolidó como DJ, un reto que considera más exigente que el modelaje. “Ser DJ es mucho más comprometido. Tienes que tener oído, leer al público, pensar en luces y sonido. Ser modelo también tenía su responsabilidad, pero ser sexy era fácil. Todas las mujeres sabemos ser sexis”, dijo con franqueza.

Uno de los temas inevitables fue su imagen como ícono de sensualidad en Colombia. Sobre esto, Natalia no dudó: “Me fascinaba que me dijeran símbolo sexual. Me encantaba hacer portadas y posar. Disfruté mucho esa etapa. Hoy ya pienso distinto, pero en ese entonces lo gozaba”.



La fama también tuvo su lado oscuro. París relató lo duro que fue enfrentar rumores y juicios mediáticos. “Cuando tenía 18 o 19 años me afectaba todo lo que decían. Perdía tiempo dando explicaciones. Luego entendí que uno puede darle la vuelta y hasta burlarse de eso. Al final, el bullying se volvió parte del show”, comentó.

Incluso recordó el episodio del libro Las prepago, que la mencionaba sin pruebas. “Ahí sí puse un tatequieto. Dije: esto ya está heavy y contraté a Abelardo de la Espriella. Ganamos el caso y sacaron los libros del mercado”, contó.



Su visión del amor hoy

Lejos de las relaciones mediáticas que marcaron su juventud, Natalia habló de cómo ha cambiado su forma de amar. “Antes me enamoraba exagerado. Ahora tengo tanto amor con mis cuatro perritos que cuando tengo pareja, no entrego todo. Ya siento que ese amor lo tengo completo”, aseguró.

Aunque hoy está soltera, mantiene la ilusión: “Cada vez que me enamoro creo que será para siempre. Pero si no, sigo con mis perritos y siento que ya tengo todo el amor que necesito”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló de Mariana, su hija de 23 años, quien busca abrirse camino en la música. “Va a ser la próxima Karol G. Tiene un talento impresionante. Es cantante, actúa y es más linda que yo”, dijo entre risas.

Finalmente, Natalia confesó que lo que la ha mantenido firme frente a la fama y los escándalos ha sido su conexión espiritual. “Desde niña veía el aura de las personas. Siempre tuve esa curiosidad por lo metafísico y lo espiritual. Eso me ha salvado para superar lo difícil”, aseguró.

Consciente de que sigue siendo tendencia en redes, París cerró con humor: “Que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso te mantiene vigente”.

