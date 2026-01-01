En vivo
MUNDO  / Tragedia en Suiza: incendio en bar deja decenas de muertos y más de 100 heridos en Año Nuevo

Tragedia en Suiza: incendio en bar deja decenas de muertos y más de 100 heridos en Año Nuevo

La Policía Cantonal de Valais en Suiza descartó la hipótesis de un atentado y señaló que entre las víctimas podría haber numerosos extranjeros, muchos de ellos graves.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de ene, 2026
Tragedia en Suiza: incendio en bar de esquí deja decenas de muertos y más de 100 heridos
Varias decenas de personas se temen muertas tras un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo. -
AFP

