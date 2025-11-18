Nueva prueba de ADN revelaría que Yo Me Llamo José José es padre de un niño que ha negado por años

Una nueva prueba de ADN entregada recientemente a las autoridades mexicanas apunta nuevamente a que el cantante Manuel José, conocido en Colombia por ser el imitador de José José y ganar el concurso de Yo Me Llamo en 2015, sería el padre de Isaac, un menor de ocho años cuya paternidad ha sido discutida en tribunales desde 2017. Esto es de acuerdo con los resultados proporcionados por Adriana Arbeláez, la madre del menor, que confirmarían que Manuel José es efectivamente el padre biológico de Isaac.

La mujer sostiene desde hace varios años que el artista es el progenitor biológico y que, ante la negativa del cantante de reconocer a Isaac, ha tenido que recurrir a instituciones forenses en México para solicitar pruebas genéticas. Entre las implicaciones legales inmediatas que tendría el imitador, se menciona que Manuel José podría enfrentar responsabilidades por pensión alimentaria no cubierta durante los últimos años.



"Sentencia es totalmente ilegal, arbitraria y corrupta": Yo Me Llamo José José

En 2023, Manuel José afirmó públicamente que una de las pruebas de ADN utilizadas en el expediente se había realizado bajo la supervisión de un perito "no calificado". De acuerdo con su postura, el análisis carecía de validez porque, según él, quien lo elaboró no cumplía con los requisitos académicos que establece la normativa mexicana para este tipo de procedimientos. El artista calificó esa pericia como "una sentencia ilegal, arbitraria y corrupta", dando paso a nuevas controversias procesales.

Sin embargo, la situación cambió cuando Adriana Arbeláez, de manera independiente, recibió los resultados de un nuevo examen de ADN. Según informó al programa de entretenimiento La Red, esta nueva prueba también habría arrojado un resultado positivo, lo que coincide con dictámenes anteriores. Aunque los detalles técnicos del análisis no han sido compartidos públicamente, sí se confirmó que los documentos ya harían parte del expediente legal.



Manuel José, por su parte, decidió no hacer declaraciones públicas con el programa hasta que sus abogados evalúen la situación, debido a la presencia de un menor involucrado. Según su equipo, cualquier comentario será realizado únicamente cuando haya una resolución definitiva por parte de la justicia.



Posibles consecuencias legales que enfrentaría el imitador

La madre del menor asegura que el artista no ha cumplido con la pensión alimentaria y que esta omisión podría configurar un delito en México. Dicho incumplimiento, de acuerdo con la legislación de ese país, puede generar sanciones que van desde multas hasta restricciones judiciales, dependiendo del avance del proceso.



Arbeláez manifestó que esta situación habría derivado también en la emisión de una alerta migratoria, una medida que, de existir, impediría al cantante entrar o salir del territorio mexicano hasta aclarar su situación. Aunque este tipo de disposiciones suelen ser reservadas y dependen de decisiones judiciales, la madre del menor sostiene que ya fue notificada sobre la existencia de esta restricción.

