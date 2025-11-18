En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Nueva prueba de ADN revelaría que Yo Me Llamo José José es padre de un niño que ha negado por años

Nueva prueba de ADN revelaría que Yo Me Llamo José José es padre de un niño que ha negado por años

La madre del menor confirmó al programa de La Red que, gracias a una prueba de ADN, se conoció que el imitador sí sería el padre biológico de Isaac, un pequeño de ocho años.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Nueva prueba de ADN revela que Yo Me Llamo José José es padre de niño que ha negado por años
La mujer sostiene desde hace varios años que el artista es el progenitor biológico de su hijo. -
La Red

Publicidad

Publicidad

Publicidad