Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Comienzan los alumbrados en Bogotá: así estará iluminado Monserrate este año

Comienzan los alumbrados en Bogotá: así estará iluminado Monserrate este año

Bajo el concepto de ‘Puerto de Fe’, Monserrate se prepara para dar inicio a los alumbrados navideños de este año, en el que buscaran trasmitirle a los visitantes un "viaje interior y espiritual".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Alumbrado de Monserrate 2024
El alumbrado estará disponible desde finales de noviembre hasta inicios de enero.
Freepik & Monserrate

