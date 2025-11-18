Comienzan los alumbrados en Bogotá: así estará iluminado Monserrate este año

Como es tradición cada diciembre, Bogotá se alumbra para decorar las fiestas tan esperadas, y el Cerro de Monserrate se consolida nuevamente como uno de los escenarios más especiales para vivir la Navidad este año. Este icónico lugar ofrece un espectáculo que atrae a miles de visitantes locales y turistas. Para la temporada navideña de 2025, el alumbrado se presenta bajo el concepto ‘Puerto de Fe’.



¿Cómo será el alumbrado de Monserrate 2025?

La experiencia ‘Puerto de Fe’ está diseñada para trasmitir un "viaje interior y espiritual, utilizando un diseño de luces que incorpora formas náuticas", de acuerdo con lo publicado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT). Algunas de las formas que se tendrán son olas, estrellas, barcos y gaviotas, acompañando a los asistentes durante su ascenso. Este montaje artístico, que transforma las montañas de noche, estará disponible desde finales de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 12 de enero de 2026.

Se dio a conocer al público que "el recorrido contará con siete túneles temáticos que simbolizan los desafíos y alegrías del viaje interior", para que una vez se culmine el recorrido, en el atrio principal, los asistentes se encuentren con la pieza central del montaje, un gran barco iluminado que funge como el corazón de esta fusión de fe, arte y naturaleza.

El alumbrado de Monserrate es considerado uno de los planes más imperdibles en Bogotá durante la temporada. Más allá del brillo de las luces, el evento reafirma la importancia del cerro como un lugar de celebración, cultura y convivencia familiar. Los visitantes tienen la oportunidad de degustar la gastronomía en la cima, incluyendo el canelazo caliente o el chocolate con almojábana o tamal. Desde allí, la vista panorámica de la ciudad que, con el brillo de las luces y un cielo estrellado, crean una postal inolvidable.



¿Cuánto cuesta subir a Monserrate?

El espectáculo lumínico se enciende cada día desde las 5:30 p.m hasta la medianoche. Sin embargo, se aconseja a los interesados planificar su visita con antelación, particularmente en fechas clave como el 24 y 31 de diciembre, cuando los horarios pueden ser especiales y la afluencia suele ser alta.



El acceso a la cima se puede realizar través del sendero, teleférico o por el funicular, por lo que con estas últimas dos opciones, el costo del trayecto de ida y regreso para el público general es de aproximadamente $29.500. Se recomienda la adquisición de tiquetes en línea o en las taquillas con antelación.



Para quienes decidan llevar a sus animales de compañía, el ingreso de mascotas está permitido, pero deben viajar en un guacal y sus dueños deben portar el carné de vacunación al día. Además, se aconseja a todos los asistentes llevar ropa cómoda y ligera, preparada para los cambios de temperatura y las posibles lluvias propias de la montaña.

El alumbrado de Monserrate en su edición 2025-2026 no es solo una muestra de luz, sino un punto donde la espiritualidad y las tradiciones encuentran un espacio privilegiado bajo las estrellas para celebrar una temporada tan esperada por las personas.

